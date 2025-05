Qubic (QUBIC) යනු කුමක්ද

Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.

MEXC වෙතින් Qubic ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Qubic ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Qubic මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Qubic,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. QUBIC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Qubicමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Qubic මිල ඉතිහාසය

QUBICහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් QUBICහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Qubic මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Qubic (QUBIC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Qubic මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Qubic MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

QUBIC දේශීය මුදල් වෙත

1QUBIC සිට VNDවෙත ₫ 0.0366948351 1QUBIC සිට AUDවෙත A$ 0.000002232516 1QUBIC සිට GBPවෙත £ 0.000001073325 1QUBIC සිට EURවෙත € 0.000001273679 1QUBIC සිට USDවෙත $ 0.0000014311 1QUBIC සිට MYRවෙත RM 0.000006125108 1QUBIC සිට TRYවෙත ₺ 0.000055354948 1QUBIC සිට JPYවෙත ¥ 0.000208640069 1QUBIC සිට RUBවෙත ₽ 0.000115117684 1QUBIC සිට INRවෙත ₹ 0.000122273184 1QUBIC සිට IDRවෙත Rp 0.023460651984 1QUBIC සිට KRWවෙත ₩ 0.001998731504 1QUBIC සිට PHPවෙත ₱ 0.000079697959 1QUBIC සිට EGPවෙත £E. 0.000071783976 1QUBIC සිට BRLවෙත R$ 0.000008042782 1QUBIC සිට CADවෙත C$ 0.000001989229 1QUBIC සිට BDTවෙත ৳ 0.000173993138 1QUBIC සිට NGNවෙත ₦ 0.00228976 1QUBIC සිට UAHවෙත ₴ 0.00005939065 1QUBIC සිට VESවෙත Bs 0.0001316612 1QUBIC සිට PKRවෙත Rs 0.000403341224 1QUBIC සිට KZTවෙත ₸ 0.000731263478 1QUBIC සිට THBවෙත ฿ 0.000047526831 1QUBIC සිට TWDවෙත NT$ 0.000043176287 1QUBIC සිට AEDවෙත د.إ 0.000005252137 1QUBIC සිට CHFවෙත Fr 0.000001187813 1QUBIC සිට HKDවෙත HK$ 0.00001116258 1QUBIC සිට MADවෙත .د.م 0.000013294919 1QUBIC සිට MXNවෙත $ 0.00002776334

Qubic සම්පත්

Qubic පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Qubic පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Qubic (QUBIC) හි මිල කීයද? Qubic (QUBIC)හි සජීවී මිල 0.0000014311 USD වේ. Qubic (QUBIC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Qubic හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 169.89M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ QUBICහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000014311 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Qubic (QUBIC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Qubic (QUBIC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 118.71T USD වේ. Qubic (QUBIC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Qubic (QUBIC) හි ඉහළම මිල 0.000005048 USD වේ. Qubic (QUBIC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Qubic (QUBIC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.14M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

