Kaia (KAIA) යනු කුමක්ද

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

MEXC වෙතින් Kaia ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Kaia ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KAIA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Kaia ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Kaia මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Kaia මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Kaia,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KAIA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kaiaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Kaia මිල ඉතිහාසය

KAIAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KAIAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kaia මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Kaia (KAIA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Kaia මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Kaia MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KAIA දේශීය මුදල් වෙත

1KAIA සිට VNDවෙත ₫ 3,144.35583 1KAIA සිට AUDවෙත A$ 0.1900765 1KAIA සිට GBPවෙත £ 0.0919725 1KAIA සිට EURවෙත € 0.1091407 1KAIA සිට USDවෙත $ 0.12263 1KAIA සිට MYRවෙත RM 0.5248564 1KAIA සිට TRYවෙත ₺ 4.7531388 1KAIA සිට JPYවෙත ¥ 17.9088852 1KAIA සිට RUBවෙත ₽ 9.8557731 1KAIA සිට INRවෙත ₹ 10.5106173 1KAIA සිට IDRවෙත Rp 2,043.8325158 1KAIA සිට KRWවෙත ₩ 171.510318 1KAIA සිට PHPවෙත ₱ 6.8415277 1KAIA සිට EGPවෙත £E. 6.1817783 1KAIA සිට BRLවෙත R$ 0.6904069 1KAIA සිට CADවෙත C$ 0.1704557 1KAIA සිට BDTවෙත ৳ 14.8713401 1KAIA සිට NGNවෙත ₦ 196.208 1KAIA සිට UAHවෙත ₴ 5.0842398 1KAIA සිට VESවෙත Bs 11.28196 1KAIA සිට PKRවෙත Rs 34.4553511 1KAIA සිට KZTවෙත ₸ 62.5977098 1KAIA සිට THBවෙත ฿ 4.095842 1KAIA සිට TWDවෙත NT$ 3.703426 1KAIA සිට AEDවෙත د.إ 0.4500521 1KAIA සිට CHFවෙත Fr 0.1030092 1KAIA සිට HKDවෙත HK$ 0.956514 1KAIA සිට MADවෙත .د.م 1.1441379 1KAIA සිට MXNවෙත $ 2.3777957

Kaia සම්පත්

Kaia පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kaia පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Kaia (KAIA) හි මිල කීයද? Kaia (KAIA)හි සජීවී මිල 0.12263 USD වේ. Kaia (KAIA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kaia හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 737.98M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KAIAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.12263 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kaia (KAIA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kaia (KAIA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 6.02B USD වේ. Kaia (KAIA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kaia (KAIA) හි ඉහළම මිල 4.48 USD වේ. Kaia (KAIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kaia (KAIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.03M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.