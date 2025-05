Immortal Rising 2 (IMT) යනු කුමක්ද

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

MEXC වෙතින් Immortal Rising 2 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Immortal Rising 2 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට IMT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Immortal Rising 2 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Immortal Rising 2 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Immortal Rising 2 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Immortal Rising 2,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. IMT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Immortal Rising 2මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Immortal Rising 2 මිල ඉතිහාසය

IMTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් IMTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Immortal Rising 2 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Immortal Rising 2 (IMT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Immortal Rising 2 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Immortal Rising 2 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

IMT දේශීය මුදල් වෙත

1IMT සිට VNDවෙත ₫ 110.307582 1IMT සිට AUDවෙත A$ 0.00671112 1IMT සිට GBPවෙත £ 0.0032265 1IMT සිට EURවෙත € 0.00382878 1IMT සිට USDවෙත $ 0.004302 1IMT සිට MYRවෙත RM 0.01841256 1IMT සිට TRYවෙත ₺ 0.16644438 1IMT සිට JPYවෙත ¥ 0.628092 1IMT සිට RUBවෙත ₽ 0.34618194 1IMT සිට INRවෙත ₹ 0.36795006 1IMT සිට IDRවෙත Rp 70.52457888 1IMT සිට KRWවෙත ₩ 6.0167772 1IMT සිට PHPවෙත ₱ 0.24013764 1IMT සිට EGPවෙත £E. 0.21565926 1IMT සිට BRLවෙත R$ 0.02422026 1IMT සිට CADවෙත C$ 0.00597978 1IMT සිට BDTවෙත ৳ 0.52303716 1IMT සිට NGNවෙත ₦ 6.8832 1IMT සිට UAHවෙත ₴ 0.178533 1IMT සිට VESවෙත Bs 0.395784 1IMT සිට PKRවෙත Rs 1.21247568 1IMT සිට KZTවෙත ₸ 2.19823596 1IMT සිට THBවෙත ฿ 0.14329962 1IMT සිට TWDවෙත NT$ 0.12983436 1IMT සිට AEDවෙත د.إ 0.01578834 1IMT සිට CHFවෙත Fr 0.00357066 1IMT සිට HKDවෙත HK$ 0.0335556 1IMT සිට MADවෙත .د.م 0.03996558 1IMT සිට MXNවෙත $ 0.08315766

Immortal Rising 2 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Immortal Rising 2 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Immortal Rising 2 (IMT) හි මිල කීයද? Immortal Rising 2 (IMT)හි සජීවී මිල 0.004302 USD වේ. Immortal Rising 2 (IMT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Immortal Rising 2 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ IMTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.004302 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Immortal Rising 2 (IMT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Immortal Rising 2 (IMT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Immortal Rising 2 (IMT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Immortal Rising 2 (IMT) හි ඉහළම මිල 0.0784 USD වේ. Immortal Rising 2 (IMT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Immortal Rising 2 (IMT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 68.30K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

