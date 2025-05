Hosky Token (HOSKY) යනු කුමක්ද

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

MEXC වෙතින් Hosky Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Hosky Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HOSKY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Hosky Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Hosky Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Hosky Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Hosky Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HOSKY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hosky Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Hosky Token මිල ඉතිහාසය

HOSKYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HOSKYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hosky Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Hosky Token (HOSKY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Hosky Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Hosky Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HOSKY දේශීය මුදල් වෙත

1HOSKY සිට VNDවෙත ₫ 0.001892382723 1HOSKY සිට AUDවෙත A$ 0.00000011439465 1HOSKY සිට GBPවෙත £ 0.00000005535225 1HOSKY සිට EURවෙත € 0.00000006568467 1HOSKY සිට USDවෙත $ 0.000000073803 1HOSKY සිට MYRවෙත RM 0.00000031587684 1HOSKY සිට TRYවෙත ₺ 0.00000286060428 1HOSKY සිට JPYවෙත ¥ 0.00001077376194 1HOSKY සිට RUBවෙත ₽ 0.00000593154711 1HOSKY සිට INRවෙත ₹ 0.00000632344104 1HOSKY සිට IDRවෙත Rp 0.00123004950798 1HOSKY සිට KRWවෙත ₩ 0.0001032208758 1HOSKY සිට PHPවෙත ₱ 0.00000411746937 1HOSKY සිට EGPවෙත £E. 0.00000371819514 1HOSKY සිට BRLවෙත R$ 0.00000041551089 1HOSKY සිට CADවෙත C$ 0.00000010258617 1HOSKY සිට BDTවෙත ৳ 0.00000895008981 1HOSKY සිට NGNවෙත ₦ 0.0001180848 1HOSKY සිට UAHවෙත ₴ 0.00000305987238 1HOSKY සිට VESවෙත Bs 0.000006789876 1HOSKY සිට PKRවෙත Rs 0.00002073642891 1HOSKY සිට KZTවෙත ₸ 0.00003767347938 1HOSKY සිට THBවෙත ฿ 0.00000246575823 1HOSKY සිට TWDවෙත NT$ 0.0000022288506 1HOSKY සිට AEDවෙත د.إ 0.00000027085701 1HOSKY සිට CHFවෙත Fr 0.00000006125649 1HOSKY සිට HKDවෙත HK$ 0.0000005756634 1HOSKY සිට MADවෙත .د.م 0.00000068858199 1HOSKY සිට MXNවෙත $ 0.00000143104017

Hosky Token සම්පත්

Hosky Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hosky Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Hosky Token (HOSKY) හි මිල කීයද? Hosky Token (HOSKY)හි සජීවී මිල 0.000000073803 USD වේ. Hosky Token (HOSKY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Hosky Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 16.83M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HOSKYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000000073803 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Hosky Token (HOSKY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Hosky Token (HOSKY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 228.00T USD වේ. Hosky Token (HOSKY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Hosky Token (HOSKY) හි ඉහළම මිල 0.000000550002 USD වේ. Hosky Token (HOSKY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Hosky Token (HOSKY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.48K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

