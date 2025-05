HELLO (HELLO) යනු කුමක්ද

HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed.

MEXC වෙතින් HELLO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HELLO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HELLO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HELLO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HELLO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HELLO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HELLO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HELLO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HELLOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HELLO මිල ඉතිහාසය

HELLOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HELLOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HELLO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HELLO (HELLO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HELLO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HELLO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HELLO දේශීය මුදල් වෙත

1HELLO සිට VNDවෙත ₫ 221.153625 1HELLO සිට AUDවෙත A$ 0.013455 1HELLO සිට GBPවෙත £ 0.00646875 1HELLO සිට EURවෙත € 0.00767625 1HELLO සිට USDවෙත $ 0.008625 1HELLO සිට MYRවෙත RM 0.036915 1HELLO සිට TRYවෙත ₺ 0.33370125 1HELLO සිට JPYවෙත ¥ 1.25985375 1HELLO සිට RUBවෙත ₽ 0.69405375 1HELLO සිට INRවෙත ₹ 0.73769625 1HELLO සිට IDRවෙත Rp 141.39342 1HELLO සිට KRWවෙත ₩ 12.062925 1HELLO සිට PHPවෙත ₱ 0.4811025 1HELLO සිට EGPවෙත £E. 0.432285 1HELLO සිට BRLවෙත R$ 0.04855875 1HELLO සිට CADවෙත C$ 0.01198875 1HELLO සිට BDTවෙත ৳ 1.0486275 1HELLO සිට NGNවෙත ₦ 13.8 1HELLO සිට UAHවෙත ₴ 0.3579375 1HELLO සිට VESවෙත Bs 0.7935 1HELLO සිට PKRවෙත Rs 2.43087 1HELLO සිට KZTවෙත ₸ 4.4072025 1HELLO සිට THBවෙත ฿ 0.287385 1HELLO සිට TWDවෙත NT$ 0.26038875 1HELLO සිට AEDවෙත د.إ 0.03165375 1HELLO සිට CHFවෙත Fr 0.00715875 1HELLO සිට HKDවෙත HK$ 0.067275 1HELLO සිට MADවෙත .د.م 0.08012625 1HELLO සිට MXNවෙත $ 0.1668075

HELLO සම්පත්

HELLO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HELLO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HELLO (HELLO) හි මිල කීයද? HELLO (HELLO)හි සජීවී මිල 0.008625 USD වේ. HELLO (HELLO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HELLO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.31M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HELLOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.008625 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HELLO (HELLO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HELLO (HELLO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 731.58M USD වේ. HELLO (HELLO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HELLO (HELLO) හි ඉහළම මිල 0.227 USD වේ. HELLO (HELLO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HELLO (HELLO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 99.52K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

