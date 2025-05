Hedera (HBAR) යනු කුමක්ද

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

MEXC වෙතින් Hedera ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Hedera ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HBAR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Hedera ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Hedera මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Hedera මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Hedera,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HBAR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hederaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Hedera මිල ඉතිහාසය

HBARහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HBARහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hedera මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Hedera (HBAR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Hedera මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Hedera MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HBAR දේශීය මුදල් වෙත

1HBAR සිට VNDවෙත ₫ 5,163.84099 1HBAR සිට AUDවෙත A$ 0.3121545 1HBAR සිට GBPවෙත £ 0.1510425 1HBAR සිට EURවෙත € 0.1792371 1HBAR සිට USDවෙත $ 0.20139 1HBAR සිට MYRවෙත RM 0.8619492 1HBAR සිට TRYවෙත ₺ 7.8058764 1HBAR සිට JPYවෙත ¥ 29.4069678 1HBAR සිට RUBවෙත ₽ 16.1857143 1HBAR සිට INRවෙත ₹ 17.2550952 1HBAR සිට IDRවෙත Rp 3,356.4986574 1HBAR සිට KRWවෙත ₩ 281.664054 1HBAR සිට PHPවෙත ₱ 11.2355481 1HBAR සිට EGPවෙත £E. 10.1460282 1HBAR සිට BRLවෙත R$ 1.1338257 1HBAR සිට CADවෙත C$ 0.2799321 1HBAR සිට BDTවෙත ৳ 24.4225653 1HBAR සිට NGNවෙත ₦ 322.224 1HBAR සිට UAHවෙත ₴ 8.3496294 1HBAR සිට VESවෙත Bs 18.52788 1HBAR සිට PKRවෙත Rs 56.5845483 1HBAR සිට KZTවෙත ₸ 102.8015394 1HBAR සිට THBවෙත ฿ 6.726426 1HBAR සිට TWDවෙත NT$ 6.0779502 1HBAR සිට AEDවෙත د.إ 0.7391013 1HBAR සිට CHFවෙත Fr 0.1671537 1HBAR සිට HKDවෙත HK$ 1.570842 1HBAR සිට MADවෙත .د.م 1.8789687 1HBAR සිට MXNවෙත $ 3.9049521

Hedera සම්පත්

Hedera පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hedera පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Hedera (HBAR) හි මිල කීයද? Hedera (HBAR)හි සජීවී මිල 0.20139 USD වේ. Hedera (HBAR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Hedera හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 8.51B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HBARහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.20139 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Hedera (HBAR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Hedera (HBAR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 42.24B USD වේ. Hedera (HBAR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Hedera (HBAR) හි ඉහළම මිල 0.40099 USD වේ. Hedera (HBAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Hedera (HBAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 12.35M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

