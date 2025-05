Hamster (HAM) යනු කුමක්ද

Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success.

MEXC වෙතින් Hamster ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Hamster ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HAM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Hamster ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Hamster මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Hamster මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Hamster,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HAM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hamsterමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Hamster මිල ඉතිහාසය

HAMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HAMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hamster මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Hamster (HAM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Hamster මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Hamster MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HAM දේශීය මුදල් වෙත

1HAM සිට VNDවෙත ₫ 0.0000116743473 1HAM සිට AUDවෙත A$ 0.000000000710268 1HAM සිට GBPවෙත £ 0.000000000341475 1HAM සිට EURවෙත € 0.000000000405217 1HAM සිට USDවෙත $ 0.0000000004553 1HAM සිට MYRවෙත RM 0.000000001948684 1HAM සිට TRYවෙත ₺ 0.00000001762011 1HAM සිට JPYවෙත ¥ 0.000000066455588 1HAM සිට RUBවෙත ₽ 0.000000036637991 1HAM සිට INRවෙත ₹ 0.000000038937256 1HAM සිට IDRවෙත Rp 0.000007463933232 1HAM සිට KRWවෙත ₩ 0.00000063678258 1HAM සිට PHPවෙත ₱ 0.000000025387528 1HAM සිට EGPවෙත £E. 0.000000022833295 1HAM සිට BRLවෙත R$ 0.000000002563339 1HAM සිට CADවෙත C$ 0.000000000632867 1HAM සිට BDTවෙත ৳ 0.000000055355374 1HAM සිට NGNවෙත ₦ 0.00000072848 1HAM සිට UAHවෙත ₴ 0.00000001889495 1HAM සිට VESවෙත Bs 0.0000000418876 1HAM සිට PKRවෙත Rs 0.000000128321752 1HAM සිට KZTවෙත ₸ 0.000000232649194 1HAM සිට THBවෙත ฿ 0.00000001516149 1HAM සිට TWDවෙත NT$ 0.000000013745507 1HAM සිට AEDවෙත د.إ 0.000000001670951 1HAM සිට CHFවෙත Fr 0.000000000377899 1HAM සිට HKDවෙත HK$ 0.00000000355134 1HAM සිට MADවෙත .د.م 0.000000004229737 1HAM සිට MXNවෙත $ 0.000000008805502

Hamster සම්පත්

Hamster පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hamster පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Hamster (HAM) හි මිල කීයද? Hamster (HAM)හි සජීවී මිල 0.0000000004553 USD වේ. Hamster (HAM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Hamster හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.09M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HAMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000000004553 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Hamster (HAM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Hamster (HAM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2,384.23T USD වේ. Hamster (HAM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Hamster (HAM) හි ඉහළම මිල 0.00000008 USD වේ. Hamster (HAM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Hamster (HAM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 58.89K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

