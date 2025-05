GST (GST) යනු කුමක්ද

STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

MEXC වෙතින් GST ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GST ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



GST මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GST,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GST හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GSTමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GST මිල ඉතිහාසය

GSTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GSTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GST මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GST (GST) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GST මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GST MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1GST සිට VNDවෙත ₫ 245.717703 1GST සිට AUDවෙත A$ 0.01485365 1GST සිට GBPවෙත £ 0.00718725 1GST සිට EURවෙත € 0.00852887 1GST සිට USDවෙත $ 0.009583 1GST සිට MYRවෙත RM 0.04101524 1GST සිට TRYවෙත ₺ 0.37153291 1GST සිට JPYවෙත ¥ 1.39930966 1GST සිට RUBවෙත ₽ 0.77018571 1GST සිට INRවෙත ₹ 0.82097561 1GST සිට IDRවෙත Rp 159.71660278 1GST සිට KRWවෙත ₩ 13.38400112 1GST සිට PHPවෙත ₱ 0.53463557 1GST සිට EGPවෙත £E. 0.48279154 1GST සිට BRLවෙත R$ 0.05395229 1GST සිට CADවෙත C$ 0.01332037 1GST සිට BDTවෙත ৳ 1.16213041 1GST සිට NGNවෙත ₦ 15.3328 1GST සිට UAHවෙත ₴ 0.39731118 1GST සිට VESවෙත Bs 0.881636 1GST සිට PKRවෙත Rs 2.69253551 1GST සිට KZTවෙත ₸ 4.89173818 1GST සිට THBවෙත ฿ 0.3200722 1GST සිට TWDවෙත NT$ 0.28921494 1GST සිට AEDවෙත د.إ 0.03516961 1GST සිට CHFවෙත Fr 0.00795389 1GST සිට HKDවෙත HK$ 0.0747474 1GST සිට MADවෙත .د.م 0.08940939 1GST සිට MXNවෙත $ 0.1859102

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GST පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GST (GST) හි මිල කීයද? GST (GST)හි සජීවී මිල 0.009583 USD වේ. GST (GST) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GST හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 31.35M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GSTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.009583 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GST (GST) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GST (GST) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.27B USD වේ. GST (GST) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GST (GST) හි ඉහළම මිල 9.4 USD වේ. GST (GST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GST (GST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 175.13K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

