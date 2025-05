GoldBrick (GBCK) යනු කුමක්ද

State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience.

MEXC වෙතින් GoldBrick ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GoldBrick ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GBCK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GoldBrick ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GoldBrick මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GoldBrick මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GoldBrick,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GBCK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GoldBrickමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GoldBrick මිල ඉතිහාසය

GBCKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GBCKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GoldBrick මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GoldBrick (GBCK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GoldBrick මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GoldBrick MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1GBCK සිට VNDවෙත ₫ 331.02531 1GBCK සිට AUDවෙත A$ 0.0200105 1GBCK සිට GBPවෙත £ 0.0096825 1GBCK සිට EURවෙත € 0.0114899 1GBCK සිට USDවෙත $ 0.01291 1GBCK සිට MYRවෙත RM 0.0552548 1GBCK සිට TRYවෙත ₺ 0.5005207 1GBCK සිට JPYවෙත ¥ 1.8851182 1GBCK සිට RUBවෙත ₽ 1.0375767 1GBCK සිට INRවෙත ₹ 1.1059997 1GBCK සිට IDRවෙත Rp 215.1665806 1GBCK සිට KRWවෙත ₩ 18.0306224 1GBCK සිට PHPවෙත ₱ 0.7202489 1GBCK සිට EGPවෙත £E. 0.6504058 1GBCK සිට BRLවෙත R$ 0.0726833 1GBCK සිට CADවෙත C$ 0.0179449 1GBCK සිට BDTවෙත ৳ 1.5655957 1GBCK සිට NGNවෙත ₦ 20.656 1GBCK සිට UAHවෙත ₴ 0.5352486 1GBCK සිට VESවෙත Bs 1.18772 1GBCK සිට PKRවෙත Rs 3.6273227 1GBCK සිට KZTවෙත ₸ 6.5900386 1GBCK සිට THBවෙත ฿ 0.431194 1GBCK සිට TWDවෙත NT$ 0.3896238 1GBCK සිට AEDවෙත د.إ 0.0473797 1GBCK සිට CHFවෙත Fr 0.0107153 1GBCK සිට HKDවෙත HK$ 0.100698 1GBCK සිට MADවෙත .د.م 0.1204503 1GBCK සිට MXNවෙත $ 0.2503249

GoldBrick පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GoldBrick පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GoldBrick (GBCK) හි මිල කීයද? GoldBrick (GBCK)හි සජීවී මිල 0.01291 USD වේ. GoldBrick (GBCK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GoldBrick හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GBCKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01291 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GoldBrick (GBCK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GoldBrick (GBCK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. GoldBrick (GBCK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GoldBrick (GBCK) හි ඉහළම මිල 0.225 USD වේ. GoldBrick (GBCK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GoldBrick (GBCK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 102.99K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

