FIRO (FIRO) යනු කුමක්ද

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

FIRO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ FIRO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FIRO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ FIROමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

FIRO මිල ඉතිහාසය

FIROහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FIROහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ FIRO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

FIRO (FIRO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

FIRO දේශීය මුදල් වෙත

FIRO සම්පත්

FIRO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FIRO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද FIRO (FIRO) හි මිල කීයද? FIRO (FIRO)හි සජීවී මිල 0.7404 USD වේ. FIRO (FIRO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? FIRO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 12.78M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FIROහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.7404 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. FIRO (FIRO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? FIRO (FIRO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 17.26M USD වේ. FIRO (FIRO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, FIRO (FIRO) හි ඉහළම මිල 25.012 USD වේ. FIRO (FIRO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? FIRO (FIRO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 95.62K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

