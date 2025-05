ETHW (ETHW) යනු කුමක්ද

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

MEXC වෙතින් ETHW ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ETHW ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



ETHW මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ETHW,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ETHW හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ETHWමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ETHW මිල ඉතිහාසය

ETHWහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ETHWහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ETHW මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ETHW (ETHW) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ETHW මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ETHW MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ETHW දේශීය මුදල් වෙත

1ETHW සිට VNDවෙත ₫ 46,128.159 1ETHW සිට AUDවෙත A$ 2.78845 1ETHW සිට GBPවෙත £ 1.34925 1ETHW සිට EURවෙත € 1.60111 1ETHW සිට USDවෙත $ 1.799 1ETHW සිට MYRවෙත RM 7.69972 1ETHW සිට TRYවෙත ₺ 69.74723 1ETHW සිට JPYවෙත ¥ 262.81591 1ETHW සිට RUBවෙත ₽ 144.58563 1ETHW සිට INRවෙත ₹ 154.08435 1ETHW සිට IDRවෙත Rp 29,983.32134 1ETHW සිට KRWවෙත ₩ 2,519.60744 1ETHW සිට PHPවෙත ₱ 100.27626 1ETHW සිට EGPවෙත £E. 90.68759 1ETHW සිට BRLවෙත R$ 10.12837 1ETHW සිට CADවෙත C$ 2.50061 1ETHW සිට BDTවෙත ৳ 218.16473 1ETHW සිට NGNවෙත ₦ 2,878.4 1ETHW සිට UAHවෙත ₴ 74.58654 1ETHW සිට VESවෙත Bs 165.508 1ETHW සිට PKRවෙත Rs 505.46503 1ETHW සිට KZTවෙත ₸ 918.31754 1ETHW සිට THBවෙත ฿ 60.10459 1ETHW සිට TWDවෙත NT$ 54.34779 1ETHW සිට AEDවෙත د.إ 6.60233 1ETHW සිට CHFවෙත Fr 1.51116 1ETHW සිට HKDවෙත HK$ 14.0322 1ETHW සිට MADවෙත .د.م 16.78467 1ETHW සිට MXNවෙත $ 34.86462

ETHW සම්පත්

ETHW පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ETHW පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ETHW (ETHW) හි මිල කීයද? ETHW (ETHW)හි සජීවී මිල 1.799 USD වේ. ETHW (ETHW) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ETHW හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 193.97M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ETHWහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.799 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ETHW (ETHW) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ETHW (ETHW) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 107.82M USD වේ. ETHW (ETHW) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ETHW (ETHW) හි ඉහළම මිල 130 USD වේ. ETHW (ETHW) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ETHW (ETHW) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 410.58K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

