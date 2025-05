Epic Chain (EPIC) යනු කුමක්ද

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

MEXC වෙතින් Epic Chain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Epic Chain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට EPIC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Epic Chain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Epic Chain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Epic Chain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Epic Chain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. EPIC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Epic Chainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Epic Chain මිල ඉතිහාසය

EPICහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් EPICහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Epic Chain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Epic Chain (EPIC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Epic Chain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Epic Chain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

EPIC දේශීය මුදල් වෙත

1EPIC සිට VNDවෙත ₫ 40,358.934 1EPIC සිට AUDවෙත A$ 2.4397 1EPIC සිට GBPවෙත £ 1.1805 1EPIC සිට EURවෙත € 1.40086 1EPIC සිට USDවෙත $ 1.574 1EPIC සිට MYRවෙත RM 6.73672 1EPIC සිට TRYවෙත ₺ 61.02398 1EPIC සිට JPYවෙත ¥ 229.94566 1EPIC සිට RUBවෙත ₽ 126.50238 1EPIC සිට INRවෙත ₹ 134.8131 1EPIC සිට IDRවෙත Rp 26,233.32284 1EPIC සිට KRWවෙත ₩ 2,204.48144 1EPIC සිට PHPවෙත ₱ 87.73476 1EPIC සිට EGPවෙත £E. 79.34534 1EPIC සිට BRLවෙත R$ 8.86162 1EPIC සිට CADවෙත C$ 2.18786 1EPIC සිට BDTවෙත ৳ 190.87898 1EPIC සිට NGNවෙත ₦ 2,518.4 1EPIC සිට UAHවෙත ₴ 65.25804 1EPIC සිට VESවෙත Bs 144.808 1EPIC සිට PKRවෙත Rs 442.24678 1EPIC සිට KZTවෙත ₸ 803.46404 1EPIC සිට THBවෙත ฿ 52.58734 1EPIC සිට TWDවෙත NT$ 47.55054 1EPIC සිට AEDවෙත د.إ 5.77658 1EPIC සිට CHFවෙත Fr 1.32216 1EPIC සිට HKDවෙත HK$ 12.2772 1EPIC සිට MADවෙත .د.م 14.68542 1EPIC සිට MXNවෙත $ 30.50412

Epic Chain සම්පත්

Epic Chain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Epic Chain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Epic Chain (EPIC) හි මිල කීයද? Epic Chain (EPIC)හි සජීවී මිල 1.574 USD වේ. Epic Chain (EPIC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Epic Chain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 35.10M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ EPICහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.574 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Epic Chain (EPIC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Epic Chain (EPIC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 22.30M USD වේ. Epic Chain (EPIC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Epic Chain (EPIC) හි ඉහළම මිල 1.94 USD වේ. Epic Chain (EPIC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Epic Chain (EPIC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.61M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.