Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

MEXC වෙතින් Edge ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Edge ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට EDGE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Edge ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Edge මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Edge මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Edge,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. EDGE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Edgeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Edge මිල ඉතිහාසය

EDGEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් EDGEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Edge මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Edge (EDGE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Edge මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Edge MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1EDGE සිට VNDවෙත ₫ 1,973.58777 1EDGE සිට AUDවෙත A$ 0.1193035 1EDGE සිට GBPවෙත £ 0.0577275 1EDGE සිට EURවෙත € 0.0685033 1EDGE සිට USDවෙත $ 0.07697 1EDGE සිට MYRවෙත RM 0.3294316 1EDGE සිට TRYවෙත ₺ 2.9779693 1EDGE සිට JPYවෙත ¥ 11.2276139 1EDGE සිට RUBවෙත ₽ 6.1868486 1EDGE සිට INRවෙත ₹ 6.5801653 1EDGE සිට IDRවෙත Rp 1,261.8030768 1EDGE සිට KRWවෙත ₩ 107.4993808 1EDGE සිට PHPවෙත ₱ 4.2918472 1EDGE සිට EGPවෙත £E. 3.8585061 1EDGE සිට BRLවෙත R$ 0.4341108 1EDGE සිට CADවෙත C$ 0.1069883 1EDGE සිට BDTවෙත ৳ 9.3341519 1EDGE සිට NGNවෙත ₦ 123.152 1EDGE සිට UAHවෙත ₴ 3.1911762 1EDGE සිට VESවෙත Bs 7.08124 1EDGE සිට PKRවෙත Rs 21.6262609 1EDGE සිට KZTවෙත ₸ 39.2901062 1EDGE සිට THBවෙත ฿ 2.5638707 1EDGE සිට TWDවෙත NT$ 2.3221849 1EDGE සිට AEDවෙත د.إ 0.2824799 1EDGE සිට CHFවෙත Fr 0.0638851 1EDGE සිට HKDවෙත HK$ 0.600366 1EDGE සිට MADවෙත .د.م 0.7181301 1EDGE සිට MXNවෙත $ 1.4909089

Edge සම්පත්

Edge පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Edge පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Edge (EDGE) හි මිල කීයද? Edge (EDGE)හි සජීවී මිල 0.07697 USD වේ. Edge (EDGE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Edge හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ EDGEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.07697 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Edge (EDGE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Edge (EDGE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Edge (EDGE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Edge (EDGE) හි ඉහළම මිල 0.19847 USD වේ. Edge (EDGE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Edge (EDGE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 105.85K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

