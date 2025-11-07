හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Daystarter සඳහා අද මිල 0.09771 USD කි. DST සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DST මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Daystarter සඳහා අද මිල 0.09771 USD කි. DST සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DST මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DST ගැන වැඩි විස්තර

DST මිල තොරතුරු

DST යනු කුමක්ද

DST ධවල පත්‍රිකාව

DST නිල වෙබ් අඩවිය

DST ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DST මිල පුරෝකථනය

DST ඉතිහාසය

DST මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

DST-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

DST තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Daystarter ලාංඡනය

Daystarter මිල(DST)

1 DST සිට USD සජීවී මිල:

$0.09764
$0.09764$0.09764
-18.53%1D
USD
Daystarter (DST) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:49:47 (UTC+8)

Daystarter (DST) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.07791
$ 0.07791$ 0.07791
පැය 24 පහළ
$ 0.12201
$ 0.12201$ 0.12201
24H ඉහළ

$ 0.07791
$ 0.07791$ 0.07791

$ 0.12201
$ 0.12201$ 0.12201

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

-0.30%

-18.52%

-26.02%

-26.02%

Daystarter (DST) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.09771. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.07791 ක අවම අගයක් සහ $ 0.12201 ක උපරිම අගයක් අතර DST වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DSTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 9.000678643817682 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000580213942630201 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DST පසුගිය පැය තුල, -0.30% කින්, පැය 24 තුල, -18.52% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -26.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Daystarter (DST) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3911

--
----

$ 145.17K
$ 145.17K$ 145.17K

$ 97.71M
$ 97.71M$ 97.71M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Daystarter හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 145.17K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් DST හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 97.71M කි.

Daystarter (DST) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Daystarterහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0222078-18.52%
දින 30 යි$ -0.06349-39.39%
දින 60 යි$ -0.04272-30.43%
දින 90 යි$ -0.10183-51.04%
Daystarter අද මිල වෙනස

අද, DST එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0222078 (-18.52%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Daystarter දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.06349 (-39.39%) කින් ඉහළ ගියේය.

Daystarter දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, DST එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.04272 (-30.43%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Daystarter දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.10183 (-51.04%), කින් චලනය විය.

Daystarter (DST) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Daystarter මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Daystarter (DST) යනු කුමක්ද

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

MEXC වෙතින් Daystarter ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Daystarter ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DST ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Daystarter ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Daystarter මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Daystarter මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Daystarter (DST) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Daystarter (DST) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Daystarter සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Daystarter මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Daystarter (DST) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DaystarterDST හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DST ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Daystarter (DST) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Daystarter මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Daystarter MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DST දේශීය මුදල් වෙත

1 Daystarter(DST) සිට VND
2,571.23865
1 Daystarter(DST) සිට AUD
A$0.1504734
1 Daystarter(DST) සිට GBP
0.0742596
1 Daystarter(DST) සිට EUR
0.0840306
1 Daystarter(DST) සිට USD
$0.09771
1 Daystarter(DST) සිට MYR
RM0.4074507
1 Daystarter(DST) සිට TRY
4.123362
1 Daystarter(DST) සිට JPY
¥14.94963
1 Daystarter(DST) සිට ARS
ARS$141.8133627
1 Daystarter(DST) සිට RUB
7.9379604
1 Daystarter(DST) සිට INR
8.666877
1 Daystarter(DST) සිට IDR
Rp1,628.4993486
1 Daystarter(DST) සිට PHP
5.7785694
1 Daystarter(DST) සිට EGP
￡E.4.621683
1 Daystarter(DST) සිට BRL
R$0.5227485
1 Daystarter(DST) සිට CAD
C$0.1377711
1 Daystarter(DST) සිට BDT
11.9049864
1 Daystarter(DST) සිට NGN
140.3877738
1 Daystarter(DST) සිට COP
$374.3670711
1 Daystarter(DST) සිට ZAR
R.1.6981998
1 Daystarter(DST) සිට UAH
4.1047971
1 Daystarter(DST) සිට TZS
T.Sh.240.07347
1 Daystarter(DST) සිට VES
Bs22.27788
1 Daystarter(DST) සිට CLP
$92.14053
1 Daystarter(DST) සිට PKR
Rs27.4379451
1 Daystarter(DST) සිට KZT
51.3446508
1 Daystarter(DST) සිට THB
฿3.1628727
1 Daystarter(DST) සිට TWD
NT$3.0251016
1 Daystarter(DST) සිට AED
د.إ0.3585957
1 Daystarter(DST) සිට CHF
Fr0.078168
1 Daystarter(DST) සිට HKD
HK$0.7592067
1 Daystarter(DST) සිට AMD
֏37.364304
1 Daystarter(DST) සිට MAD
.د.م0.9116343
1 Daystarter(DST) සිට MXN
$1.8134976
1 Daystarter(DST) සිට SAR
ريال0.3664125
1 Daystarter(DST) සිට ETB
Br15.0365919
1 Daystarter(DST) සිට KES
KSh12.6231549
1 Daystarter(DST) සිට JOD
د.أ0.06927639
1 Daystarter(DST) සිට PLN
0.3595728
1 Daystarter(DST) සිට RON
лв0.429924
1 Daystarter(DST) සිට SEK
kr0.9360618
1 Daystarter(DST) සිට BGN
лв0.1651299
1 Daystarter(DST) සිට HUF
Ft32.7221019
1 Daystarter(DST) සිට CZK
2.061681
1 Daystarter(DST) සිට KWD
د.ك0.02989926
1 Daystarter(DST) සිට ILS
0.3195117
1 Daystarter(DST) සිට BOB
Bs0.674199
1 Daystarter(DST) සිට AZN
0.166107
1 Daystarter(DST) සිට TJS
SM0.9008862
1 Daystarter(DST) සිට GEL
0.2647941
1 Daystarter(DST) සිට AOA
Kz89.5600089
1 Daystarter(DST) සිට BHD
.د.ب0.03683667
1 Daystarter(DST) සිට BMD
$0.09771
1 Daystarter(DST) සිට DKK
kr0.6321837
1 Daystarter(DST) සිට HNL
L2.5736814
1 Daystarter(DST) සිට MUR
4.484889
1 Daystarter(DST) සිට NAD
$1.6952685
1 Daystarter(DST) සිට NOK
kr0.996642
1 Daystarter(DST) සිට NZD
$0.1729467
1 Daystarter(DST) සිට PAB
B/.0.09771
1 Daystarter(DST) සිට PGK
K0.410382
1 Daystarter(DST) සිට QAR
ر.ق0.3556644
1 Daystarter(DST) සිට RSD
дин.9.9263589
1 Daystarter(DST) සිට UZS
soʻm1,163.2140996
1 Daystarter(DST) සිට ALL
L8.1832125
1 Daystarter(DST) සිට ANG
ƒ0.1749009
1 Daystarter(DST) සිට AWG
ƒ0.175878
1 Daystarter(DST) සිට BBD
$0.19542
1 Daystarter(DST) සිට BAM
KM0.1651299
1 Daystarter(DST) සිට BIF
Fr287.36511
1 Daystarter(DST) සිට BND
$0.127023
1 Daystarter(DST) සිට BSD
$0.09771
1 Daystarter(DST) සිට JMD
$15.6482565
1 Daystarter(DST) සිට KHR
393.9911475
1 Daystarter(DST) සිට KMF
Fr41.0382
1 Daystarter(DST) සිට LAK
2,124.1303923
1 Daystarter(DST) සිට LKR
රු29.752695
1 Daystarter(DST) සිට MDL
L1.6698639
1 Daystarter(DST) සිට MGA
Ar440.134695
1 Daystarter(DST) සිට MOP
P0.7807029
1 Daystarter(DST) සිට MVR
1.504734
1 Daystarter(DST) සිට MWK
MK169.048071
1 Daystarter(DST) සිට MZN
MT6.2485545
1 Daystarter(DST) සිට NPR
रु13.845507
1 Daystarter(DST) සිට PYG
692.95932
1 Daystarter(DST) සිට RWF
Fr141.58179
1 Daystarter(DST) සිට SBD
$0.8041533
1 Daystarter(DST) සිට SCR
1.4519706
1 Daystarter(DST) සිට SRD
$3.761835
1 Daystarter(DST) සිට SVC
$0.8530083
1 Daystarter(DST) සිට SZL
L1.6933143
1 Daystarter(DST) සිට TMT
m0.3429621
1 Daystarter(DST) සිට TND
د.ت0.2882445
1 Daystarter(DST) සිට TTD
$0.6605196
1 Daystarter(DST) සිට UGX
Sh341.59416
1 Daystarter(DST) සිට XAF
Fr55.49928
1 Daystarter(DST) සිට XCD
$0.263817
1 Daystarter(DST) සිට XOF
Fr55.49928
1 Daystarter(DST) සිට XPF
Fr10.06413
1 Daystarter(DST) සිට BWP
P1.3122453
1 Daystarter(DST) සිට BZD
$0.19542
1 Daystarter(DST) සිට CVE
$9.3645264
1 Daystarter(DST) සිට DJF
Fr17.29467
1 Daystarter(DST) සිට DOP
$6.2837301
1 Daystarter(DST) සිට DZD
د.ج12.7492008
1 Daystarter(DST) සිට FJD
$0.2227788
1 Daystarter(DST) සිට GNF
Fr849.58845
1 Daystarter(DST) සිට GTQ
Q0.7484586
1 Daystarter(DST) සිට GYD
$20.4370236
1 Daystarter(DST) සිට ISK
kr12.31146

Daystarter සම්පත්

Daystarter පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Daystarter වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Daystarter පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Daystarter (DST) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DST හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.09771 USD වේ.
DST සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DST සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.09771 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Daystarter හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DST සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DST හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DST හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
DST හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
9.000678643817682 USD ක ATH මිලක් DST අත්කර ගති.
DST හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000580213942630201 USD ක ATL මිලක් DST අත්කර ගති.
DST හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DST සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 145.17K USD වේ.
මේ වසර තුලදී DST වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DST මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DST මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:49:47 (UTC+8)

Daystarter (DST) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

DST-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.09771 USD

DST වෙළඳාම

DST/USDT
$0.09764
$0.09764$0.09764
-18.52%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,286.12
$102,286.12$102,286.12

+0.27%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,356.94
$3,356.94$3,356.94

+1.72%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.63
$157.63$157.63

+1.09%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1074
$1.1074$1.1074

+29.06%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,286.12
$102,286.12$102,286.12

+0.27%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,356.94
$3,356.94$3,356.94

+1.72%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.63
$157.63$157.63

+1.09%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2291
$2.2291$2.2291

-0.24%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012200
$0.012200$0.012200

+205.00%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009014
$0.009014$0.009014

+801.40%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.410
$4.410$4.410

+341.00%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007929
$0.007929$0.007929

+271.55%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$13.4332
$13.4332$13.4332

+119.85%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1087
$0.1087$0.1087

+117.40%