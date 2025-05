Drift Protocol (DRIFT) යනු කුමක්ද

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Drift Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Drift Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DRIFT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Drift Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Drift Protocol මිල ඉතිහාසය

DRIFTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DRIFTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Drift Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Drift Protocol (DRIFT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Drift Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Drift Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Drift Protocol සම්පත්

Drift Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Drift Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Drift Protocol (DRIFT) හි මිල කීයද? Drift Protocol (DRIFT)හි සජීවී මිල 0.6402 USD වේ. Drift Protocol (DRIFT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Drift Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 192.85M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DRIFTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.6402 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Drift Protocol (DRIFT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Drift Protocol (DRIFT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 301.24M USD වේ. Drift Protocol (DRIFT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Drift Protocol (DRIFT) හි ඉහළම මිල 2.646 USD වේ. Drift Protocol (DRIFT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Drift Protocol (DRIFT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 11.12K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

