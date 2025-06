Dolomite (DOLO) යනු කුමක්ද

Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.

MEXC වෙතින් Dolomite ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Dolomite ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DOLO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Dolomite ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Dolomite මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Dolomite මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Dolomite,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DOLO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Dolomiteමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Dolomite මිල ඉතිහාසය

DOLOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DOLOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Dolomite මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Dolomite (DOLO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Dolomite මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Dolomite MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DOLO දේශීය මුදල් වෙත

1DOLO සිට VNDවෙත ₫ 923.91965 1DOLO සිට AUDවෙත A$ 0.0537183 1DOLO සිට GBPවෙත £ 0.0256303 1DOLO සිට EURවෙත € 0.0301946 1DOLO සිට USDවෙත $ 0.03511 1DOLO සිට MYRවෙත RM 0.1485153 1DOLO සිට TRYවෙත ₺ 1.3752587 1DOLO සිට JPYවෙත ¥ 5.0632131 1DOLO සිට RUBවෙත ₽ 2.791245 1DOLO සිට INRවෙත ₹ 3.0008517 1DOLO සිට IDRවෙත Rp 566.2902433 1DOLO සිට KRWවෙත ₩ 48.0297778 1DOLO සිට PHPවෙත ₱ 1.9622979 1DOLO සිට EGPවෙත £E. 1.737945 1DOLO සිට BRLවෙත R$ 0.1941583 1DOLO සිට CADවෙත C$ 0.0477496 1DOLO සිට BDTවෙත ৳ 4.2918464 1DOLO සිට NGNවෙත ₦ 54.0985413 1DOLO සිට UAHවෙත ₴ 1.4577672 1DOLO සිට VESවෙත Bs 3.47589 1DOLO සිට PKRවෙත Rs 9.9122552 1DOLO සිට KZTවෙත ₸ 17.8857362 1DOLO සිට THBවෙත ฿ 1.1431816 1DOLO සිට TWDවෙත NT$ 1.0466291 1DOLO සිට AEDවෙත د.إ 0.1288537 1DOLO සිට CHFවෙත Fr 0.0284391 1DOLO සිට HKDවෙත HK$ 0.2752624 1DOLO සිට MADවෙත .د.م 0.3202032 1DOLO සිට MXNවෙත $ 0.663579

Dolomite සම්පත්

Dolomite පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Dolomite පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Dolomite (DOLO) හි මිල කීයද? Dolomite (DOLO)හි සජීවී මිල 0.03511 USD වේ. Dolomite (DOLO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Dolomite හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 12.70M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DOLOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03511 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Dolomite (DOLO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Dolomite (DOLO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 361.69M USD වේ. Dolomite (DOLO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Dolomite (DOLO) හි ඉහළම මිල 0.119 USD වේ. Dolomite (DOLO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Dolomite (DOLO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 231.20K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool