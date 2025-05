Dimitra Token (DMTR) යනු කුමක්ද

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Dimitra Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DMTR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Dimitra Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Dimitra Token මිල ඉතිහාසය

DMTRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DMTRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Dimitra Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Dimitra Token (DMTR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Dimitra Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Dimitra Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DMTR දේශීය මුදල් වෙත

Dimitra Token සම්පත්

Dimitra Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Dimitra Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Dimitra Token (DMTR) හි මිල කීයද? Dimitra Token (DMTR)හි සජීවී මිල 0.02205 USD වේ. Dimitra Token (DMTR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Dimitra Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 10.73M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DMTRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02205 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Dimitra Token (DMTR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Dimitra Token (DMTR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 486.50M USD වේ. Dimitra Token (DMTR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Dimitra Token (DMTR) හි ඉහළම මිල 0.26 USD වේ. Dimitra Token (DMTR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Dimitra Token (DMTR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 69.81K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

