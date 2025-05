DEAPcoin (DEP) යනු කුමක්ද

PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.

MEXC වෙතින් DEAPcoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DEAPcoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DEP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DEAPcoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DEAPcoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DEAPcoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DEAPcoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DEP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DEAPcoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DEAPcoin මිල ඉතිහාසය

DEPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DEPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DEAPcoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DEAPcoin (DEP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DEAPcoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DEAPcoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DEP දේශීය මුදල් වෙත

1DEP සිට VNDවෙත ₫ 31.8307374 1DEP සිට AUDවෙත A$ 0.00192417 1DEP සිට GBPවෙත £ 0.00093105 1DEP සිට EURවෙත € 0.001104846 1DEP සිට USDවෙත $ 0.0012414 1DEP සිට MYRවෙත RM 0.005313192 1DEP සිට TRYවෙත ₺ 0.048129078 1DEP සිට JPYවෙත ¥ 0.181194744 1DEP සිට RUBවෙත ₽ 0.099771318 1DEP සිට INRවෙත ₹ 0.106301082 1DEP සිට IDRවෙත Rp 20.689991724 1DEP සිට KRWවෙත ₩ 1.738655184 1DEP සිට PHPවෙත ₱ 0.069195636 1DEP සිට EGPවෙත £E. 0.062541732 1DEP සිට BRLවෙත R$ 0.006989082 1DEP සිට CADවෙත C$ 0.001725546 1DEP සිට BDTවෙත ৳ 0.150544578 1DEP සිට NGNවෙත ₦ 1.98624 1DEP සිට UAHවෙත ₴ 0.051468444 1DEP සිට VESවෙත Bs 0.1142088 1DEP සිට PKRවෙත Rs 0.348796158 1DEP සිට KZTවෙත ₸ 0.633685044 1DEP සිට THBවෙත ฿ 0.041475174 1DEP සිට TWDවෙත NT$ 0.037477866 1DEP සිට AEDවෙත د.إ 0.004555938 1DEP සිට CHFවෙත Fr 0.001030362 1DEP සිට HKDවෙත HK$ 0.00968292 1DEP සිට MADවෙත .د.م 0.011582262 1DEP සිට MXNවෙත $ 0.024058332

DEAPcoin සම්පත්

DEAPcoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DEAPcoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DEAPcoin (DEP) හි මිල කීයද? DEAPcoin (DEP)හි සජීවී මිල 0.0012414 USD වේ. DEAPcoin (DEP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DEAPcoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 36.28M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DEPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0012414 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DEAPcoin (DEP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DEAPcoin (DEP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 29.23B USD වේ. DEAPcoin (DEP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DEAPcoin (DEP) හි ඉහළම මිල 0.03312 USD වේ. DEAPcoin (DEP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DEAPcoin (DEP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 115.14K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

