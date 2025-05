DEP

PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.

නමDEP

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.608

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.02%

සංසරණ සැපයුම29,376,332,268.32895

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම29,892,900,001.328953

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.09212663297622997,2021-11-24

අඩුම මිල0.000693517636480543,2023-10-18

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

