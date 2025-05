Degen (DEGEN) යනු කුමක්ද

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

MEXC වෙතින් Degen ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Degen ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DEGEN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Degen ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Degen මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Degen මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Degen,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DEGEN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Degenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Degen මිල ඉතිහාසය

DEGENහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DEGENහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Degen මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Degen (DEGEN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Degen මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Degen MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DEGEN දේශීය මුදල් වෙත

1DEGEN සිට VNDවෙත ₫ 147.128058 1DEGEN සිට AUDවෙත A$ 0.0088939 1DEGEN සිට GBPවෙත £ 0.0043035 1DEGEN සිට EURවෙත € 0.00510682 1DEGEN සිට USDවෙත $ 0.005738 1DEGEN සිට MYRවෙත RM 0.02455864 1DEGEN සිට TRYවෙත ₺ 0.2220606 1DEGEN සිට JPYවෙත ¥ 0.8368873 1DEGEN සිට RUBවෙත ₽ 0.461909 1DEGEN සිට INRවෙත ₹ 0.49054162 1DEGEN සිට IDRවෙත Rp 94.06555872 1DEGEN සිට KRWවෙත ₩ 8.0251668 1DEGEN සිට PHPවෙත ₱ 0.32000826 1DEGEN සිට EGPවෙත £E. 0.28758856 1DEGEN සිට BRLවෙත R$ 0.03236232 1DEGEN සිට CADවෙත C$ 0.00797582 1DEGEN සිට BDTවෙත ৳ 0.69584726 1DEGEN සිට NGNවෙත ₦ 9.1808 1DEGEN සිට UAHවෙත ₴ 0.23789748 1DEGEN සිට VESවෙත Bs 0.527896 1DEGEN සිට PKRවෙත Rs 1.61220586 1DEGEN සිට KZTවෙත ₸ 2.92901948 1DEGEN සිට THBවෙත ฿ 0.1913623 1DEGEN සිට TWDවෙත NT$ 0.17311546 1DEGEN සිට AEDවෙත د.إ 0.02105846 1DEGEN සිට CHFවෙත Fr 0.00476254 1DEGEN සිට HKDවෙත HK$ 0.0447564 1DEGEN සිට MADවෙත .د.م 0.05353554 1DEGEN සිට MXNවෙත $ 0.11114506

Degen සම්පත්

Degen පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Degen පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Degen (DEGEN) හි මිල කීයද? Degen (DEGEN)හි සජීවී මිල 0.005738 USD වේ. Degen (DEGEN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Degen හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 81.36M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DEGENහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.005738 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Degen (DEGEN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Degen (DEGEN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 14.18B USD වේ. Degen (DEGEN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Degen (DEGEN) හි ඉහළම මිල 0.065 USD වේ. Degen (DEGEN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Degen (DEGEN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 342.06K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

