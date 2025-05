Cortex (CTXC) යනු කුමක්ද

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Cortex මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Cortex,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CTXC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Cortexමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Cortex මිල ඉතිහාසය

CTXCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CTXCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Cortex මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Cortex (CTXC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Cortex මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Cortex MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1CTXC සිට VNDවෙත ₫ 2,025.38259 1CTXC සිට AUDවෙත A$ 0.1224345 1CTXC සිට GBPවෙත £ 0.0592425 1CTXC සිට EURවෙත € 0.0703011 1CTXC සිට USDවෙත $ 0.07899 1CTXC සිට MYRවෙත RM 0.3380772 1CTXC සිට TRYවෙත ₺ 3.0577029 1CTXC සිට JPYවෙත ¥ 11.5222713 1CTXC සිට RUBවෙත ₽ 6.358695 1CTXC සිට INRවෙත ₹ 6.7528551 1CTXC සිට IDRවෙත Rp 1,294.9178256 1CTXC සිට KRWවෙත ₩ 110.3205936 1CTXC සිට PHPවෙත ₱ 4.4005329 1CTXC සිට EGPවෙත £E. 3.9613485 1CTXC සිට BRLවෙත R$ 0.4447137 1CTXC සිට CADවෙත C$ 0.1097961 1CTXC සිට BDTවෙත ৳ 9.5791173 1CTXC සිට NGNවෙත ₦ 126.384 1CTXC සිට UAHවෙත ₴ 3.2749254 1CTXC සිට VESවෙත Bs 7.26708 1CTXC සිට PKRවෙත Rs 22.1938203 1CTXC සිට KZTවෙත ₸ 40.3212354 1CTXC සිට THBවෙත ฿ 2.6351064 1CTXC සිට TWDවෙත NT$ 2.3839182 1CTXC සිට AEDවෙත د.إ 0.2898933 1CTXC සිට CHFවෙත Fr 0.0655617 1CTXC සිට HKDවෙත HK$ 0.616122 1CTXC සිට MADවෙත .د.م 0.7369767 1CTXC සිට MXNවෙත $ 1.5292464

Cortex පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Cortex පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Cortex (CTXC) හි මිල කීයද? Cortex (CTXC)හි සජීවී මිල 0.07899 USD වේ. Cortex (CTXC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Cortex හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 18.13M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CTXCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.07899 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Cortex (CTXC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Cortex (CTXC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 229.55M USD වේ. Cortex (CTXC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Cortex (CTXC) හි ඉහළම මිල 1.4 USD වේ. Cortex (CTXC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Cortex (CTXC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 96.06K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

