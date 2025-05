Clearpool (CPOOL) යනු කුමක්ද

Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

MEXC වෙතින් Clearpool ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Clearpool ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CPOOL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Clearpool ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Clearpool මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Clearpool මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Clearpool,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CPOOL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Clearpoolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Clearpool මිල ඉතිහාසය

CPOOLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CPOOLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Clearpool මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Clearpool (CPOOL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Clearpool මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Clearpool MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CPOOL දේශීය මුදල් වෙත

1CPOOL සිට VNDවෙත ₫ 4,123.0728 1CPOOL සිට AUDවෙත A$ 0.24924 1CPOOL සිට GBPවෙත £ 0.1206 1CPOOL සිට EURවෙත € 0.143112 1CPOOL සිට USDවෙත $ 0.1608 1CPOOL සිට MYRවෙත RM 0.688224 1CPOOL සිට TRYවෙත ₺ 6.224568 1CPOOL සිට JPYවෙත ¥ 23.46072 1CPOOL සිට RUBවෙත ₽ 12.9444 1CPOOL සිට INRවෙත ₹ 13.750008 1CPOOL සිට IDRවෙත Rp 2,636.065152 1CPOOL සිට KRWවෙත ₩ 224.89488 1CPOOL සිට PHPවෙත ₱ 8.961384 1CPOOL සිට EGPවෙත £E. 8.062512 1CPOOL සිට BRLවෙත R$ 0.905304 1CPOOL සිට CADවෙත C$ 0.223512 1CPOOL සිට BDTවෙත ৳ 19.500216 1CPOOL සිට NGNවෙත ₦ 257.28 1CPOOL සිට UAHවෙත ₴ 6.666768 1CPOOL සිට VESවෙත Bs 14.7936 1CPOOL සිට PKRවෙත Rs 45.179976 1CPOOL සිට KZTවෙත ₸ 82.081968 1CPOOL සිට THBවෙත ฿ 5.365896 1CPOOL සිට TWDවෙත NT$ 4.854552 1CPOOL සිට AEDවෙත د.إ 0.590136 1CPOOL සිට CHFවෙත Fr 0.133464 1CPOOL සිට HKDවෙත HK$ 1.25424 1CPOOL සිට MADවෙත .د.م 1.500264 1CPOOL සිට MXNවෙත $ 3.114696

Clearpool සම්පත්

Clearpool පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Clearpool පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Clearpool (CPOOL) හි මිල කීයද? Clearpool (CPOOL)හි සජීවී මිල 0.1608 USD වේ. Clearpool (CPOOL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Clearpool හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 124.31M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CPOOLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1608 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Clearpool (CPOOL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Clearpool (CPOOL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 773.10M USD වේ. Clearpool (CPOOL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Clearpool (CPOOL) හි ඉහළම මිල 0.5921 USD වේ. Clearpool (CPOOL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Clearpool (CPOOL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 455.28K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.