CETUS (CETUS) යනු කුමක්ද

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

MEXC වෙතින් CETUS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- CETUS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- CETUS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ CETUS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

CETUS මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ CETUS,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CETUS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ CETUSමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

CETUS මිල ඉතිහාසය

CETUSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CETUSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ CETUS මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

CETUS (CETUS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

CETUS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් CETUS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CETUS දේශීය මුදල් වෙත

1CETUS සිට VNDවෙත ₫ 5,081.02056 1CETUS සිට AUDවෙත A$ 0.307148 1CETUS සිට GBPවෙත £ 0.14862 1CETUS සිට EURවෙත € 0.1763624 1CETUS සිට USDවෙත $ 0.19816 1CETUS සිට MYRවෙත RM 0.8481248 1CETUS සිට TRYවෙත ₺ 7.6707736 1CETUS සිට JPYවෙත ¥ 28.901636 1CETUS සිට RUBවෙත ₽ 15.9558432 1CETUS සිට INRවෙත ₹ 16.952588 1CETUS සිට IDRවෙත Rp 3,248.5240704 1CETUS සිට KRWවෙත ₩ 277.146576 1CETUS සිට PHPවෙත ₱ 11.0394936 1CETUS සිට EGPවෙත £E. 9.9317792 1CETUS සිට BRLවෙත R$ 1.1176224 1CETUS සිට CADවෙත C$ 0.2754424 1CETUS සිට BDTවෙත ৳ 24.0308632 1CETUS සිට NGNවෙත ₦ 317.056 1CETUS සිට UAHවෙත ₴ 8.2157136 1CETUS සිට VESවෙත Bs 18.23072 1CETUS සිට PKRවෙත Rs 55.6770152 1CETUS සිට KZTවෙත ₸ 101.1527536 1CETUS සිට THBවෙත ฿ 6.608636 1CETUS සිට TWDවෙත NT$ 5.9804688 1CETUS සිට AEDවෙත د.إ 0.7272472 1CETUS සිට CHFවෙත Fr 0.1644728 1CETUS සිට HKDවෙත HK$ 1.545648 1CETUS සිට MADවෙත .د.م 1.8488328 1CETUS සිට MXNවෙත $ 3.8383592

CETUS සම්පත්

CETUS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: CETUS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද CETUS (CETUS) හි මිල කීයද? CETUS (CETUS)හි සජීවී මිල 0.19816 USD වේ. CETUS (CETUS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? CETUS හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 143.32M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CETUSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.19816 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. CETUS (CETUS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? CETUS (CETUS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 723.27M USD වේ. CETUS (CETUS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, CETUS (CETUS) හි ඉහළම මිල 0.495 USD වේ. CETUS (CETUS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? CETUS (CETUS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.03M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

