Catizen (CATI) යනු කුමක්ද

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

MEXC වෙතින් Catizen ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Catizen ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CATI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Catizen ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Catizen මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Catizen මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Catizen,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CATI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Catizenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Catizen මිල ඉතිහාසය

CATIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CATIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Catizen මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Catizen (CATI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Catizen මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Catizen MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CATI දේශීය මුදල් වෙත

1CATI සිට VNDවෙත ₫ 3,331.79154 1CATI සිට AUDවෙත A$ 0.201407 1CATI සිට GBPවෙත £ 0.097455 1CATI සිට EURවෙත € 0.1156466 1CATI සිට USDවෙත $ 0.12994 1CATI සිට MYRවෙත RM 0.5561432 1CATI සිට TRYවෙත ₺ 5.0377738 1CATI සිට JPYවෙත ¥ 18.97124 1CATI සිට RUBවෙත ₽ 10.4432778 1CATI සිට INRවෙත ₹ 11.1332592 1CATI සිට IDRවෙත Rp 2,165.6658004 1CATI සිට KRWවෙත ₩ 181.227318 1CATI සිට PHPවෙත ₱ 7.2428556 1CATI සිට EGPවෙත £E. 6.548976 1CATI සිට BRLවෙත R$ 0.7315622 1CATI සිට CADවෙත C$ 0.1806166 1CATI සිට BDTවෙත ৳ 15.7578238 1CATI සිට NGNවෙත ₦ 207.904 1CATI සිට UAHවෙත ₴ 5.3873124 1CATI සිට VESවෙත Bs 11.95448 1CATI සිට PKRවෙත Rs 36.5092418 1CATI සිට KZTවෙත ₸ 66.3291724 1CATI සිට THBවෙත ฿ 4.3373972 1CATI සිට TWDවෙත NT$ 3.9215892 1CATI සිට AEDවෙත د.إ 0.4768798 1CATI සිට CHFවෙත Fr 0.1091496 1CATI සිට HKDවෙත HK$ 1.013532 1CATI සිට MADවෙත .د.م 1.2123402 1CATI සිට MXNවෙත $ 2.5182372

Catizen සම්පත්

Catizen පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Catizen පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Catizen (CATI) හි මිල කීයද? Catizen (CATI)හි සජීවී මිල 0.12994 USD වේ. Catizen (CATI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Catizen හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 42.33M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CATIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.12994 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Catizen (CATI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Catizen (CATI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 325.79M USD වේ. Catizen (CATI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Catizen (CATI) හි ඉහළම මිල 1.2 USD වේ. Catizen (CATI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Catizen (CATI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.02M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

