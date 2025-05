Boba (BOBA) යනු කුමක්ද

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

Boba මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Boba,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BOBA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bobaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Boba මිල ඉතිහාසය

BOBAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BOBAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Boba මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Boba (BOBA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Boba මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Boba MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BOBA දේශීය මුදල් වෙත

Boba සම්පත්

Boba පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Boba පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Boba (BOBA) හි මිල කීයද? Boba (BOBA)හි සජීවී මිල 0.0885 USD වේ. Boba (BOBA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Boba හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 15.19M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BOBAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0885 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Boba (BOBA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Boba (BOBA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 171.62M USD වේ. Boba (BOBA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Boba (BOBA) හි ඉහළම මිල 8 USD වේ. Boba (BOBA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Boba (BOBA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 17.21K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

