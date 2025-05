Bluefin (BLUE) යනු කුමක්ද

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Bluefin is available on MEXC.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BLUE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Bluefin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Bluefin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Bluefin මිල පුරෝකථනය

Crypto price predictions involve forecasting or estimating the future value of cryptocurrencies. These predictions aim to predict the potential future value of specific cryptocurrencies such as Bluefin, Bitcoin, or Ethereum. What will be the future price of BLUE? How much will it be worth in 2026, 2027, 2028, and up to 2050?

Bluefin මිල ඉතිහාසය

Tracking the price trajectory of BLUE provides valuable insights into its past performance and helps investors understand the factors that have influenced its value over time. Understanding these historical patterns can provide valuable context for assessing BLUE's potential future trajectory.

Bluefin (BLUE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Looking for how to buy Bluefin? The process is simple and hassle-free!

BLUE දේශීය මුදල් වෙත

1BLUE සිට VNDවෙත ₫ 2,785.38183 1BLUE සිට AUDවෙත A$ 0.1683765 1BLUE සිට GBPවෙත £ 0.0814725 1BLUE සිට EURවෙත € 0.0966807 1BLUE සිට USDවෙත $ 0.10863 1BLUE සිට MYRවෙත RM 0.4649364 1BLUE සිට TRYවෙත ₺ 4.2050673 1BLUE සිට JPYවෙත ¥ 15.8393403 1BLUE සිට RUBවෙත ₽ 8.7305931 1BLUE සිට INRවෙත ₹ 9.3009006 1BLUE සිට IDRවෙත Rp 1,780.8193872 1BLUE සිට KRWවෙත ₩ 151.7170032 1BLUE සිට PHPවෙත ₱ 6.0517773 1BLUE සිට EGPවෙත £E. 5.4499671 1BLUE සිට BRLවෙත R$ 0.6126732 1BLUE සිට CADවෙත C$ 0.1509957 1BLUE සිට BDTවෙත ৳ 13.1735601 1BLUE සිට NGNවෙත ₦ 173.808 1BLUE සිට UAHවෙත ₴ 4.5037998 1BLUE සිට VESවෙත Bs 9.99396 1BLUE සිට PKRවෙත Rs 30.5217711 1BLUE සිට KZTවෙත ₸ 55.4512698 1BLUE සිට THBවෙත ฿ 3.6206379 1BLUE සිට TWDවෙත NT$ 3.2784534 1BLUE සිට AEDවෙත د.إ 0.3986721 1BLUE සිට CHFවෙත Fr 0.0901629 1BLUE සිට HKDවෙත HK$ 0.847314 1BLUE සිට MADවෙත .د.م 1.0135179 1BLUE සිට MXNවෙත $ 2.1052494

Bluefin සම්පත්

Bluefin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bluefin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bluefin (BLUE) හි මිල කීයද? Bluefin (BLUE)හි සජීවී මිල 0.10863 USD වේ. Bluefin (BLUE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bluefin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 32.53M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BLUEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.10863 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bluefin (BLUE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bluefin (BLUE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 299.46M USD වේ. Bluefin (BLUE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bluefin (BLUE) හි ඉහළම මිල 0.8718 USD වේ. Bluefin (BLUE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bluefin (BLUE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 42.73K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

