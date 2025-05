Blast (BLAST) යනු කුමක්ද

Blast is the only Ethereum L2 with native yield for ETH and stablecoins.

MEXC වෙතින් Blast ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Blast ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BLAST ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Blast ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Blast මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Blast මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Blast,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BLAST හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Blastමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Blast මිල ඉතිහාසය

BLASTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BLASTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Blast මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Blast (BLAST) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Blast මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Blast MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BLAST දේශීය මුදල් වෙත

1BLAST සිට VNDවෙත ₫ 86.615298 1BLAST සිට AUDවෙත A$ 0.0052359 1BLAST සිට GBPවෙත £ 0.0025335 1BLAST සිට EURවෙත € 0.00300642 1BLAST සිට USDවෙත $ 0.003378 1BLAST සිට MYRවෙත RM 0.01445784 1BLAST සිට TRYවෙත ₺ 0.13076238 1BLAST සිට JPYවෙත ¥ 0.4926813 1BLAST සිට RUBවෙත ₽ 0.27152364 1BLAST සිට INRවෙත ₹ 0.28922436 1BLAST සිට IDRවෙත Rp 55.37704032 1BLAST සිට KRWවෙත ₩ 4.71784992 1BLAST සිට PHPවෙත ₱ 0.18818838 1BLAST සිට EGPවෙත £E. 0.16947426 1BLAST සිට BRLවෙත R$ 0.01905192 1BLAST සිට CADවෙත C$ 0.00469542 1BLAST සිට BDTවෙත ৳ 0.40965006 1BLAST සිට NGNවෙත ₦ 5.4048 1BLAST සිට UAHවෙත ₴ 0.14005188 1BLAST සිට VESවෙත Bs 0.310776 1BLAST සිට PKRවෙත Rs 0.94911666 1BLAST සිට KZTවෙත ₸ 1.72433388 1BLAST සිට THBවෙත ฿ 0.11258874 1BLAST සිට TWDවෙත NT$ 0.10194804 1BLAST සිට AEDවෙත د.إ 0.01239726 1BLAST සිට CHFවෙත Fr 0.00280374 1BLAST සිට HKDවෙත HK$ 0.0263484 1BLAST සිට MADවෙත .د.م 0.03151674 1BLAST සිට MXNවෙත $ 0.06546564

Blast සම්පත්

Blast පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Blast පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Blast (BLAST) හි මිල කීයද? Blast (BLAST)හි සජීවී මිල 0.003378 USD වේ. Blast (BLAST) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Blast හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 96.79M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BLASTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003378 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Blast (BLAST) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Blast (BLAST) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 28.65B USD වේ. Blast (BLAST) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Blast (BLAST) හි ඉහළම මිල 0.04 USD වේ. Blast (BLAST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Blast (BLAST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 57.24K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.