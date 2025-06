aZen (AZEN) යනු කුමක්ද

aZen delivers a powerful and scalable computing layer designed to support AI, data analytics and Web2+Web3 applications. Its ecosystem seamlessly combines protocol-level AI orchestration, enterprise-grade hardware, and a unified application hub: bridging the worlds of DePIN and DeFAI (Decentralized Finance + AI).

aZen delivers a powerful and scalable computing layer designed to support AI, data analytics and Web2+Web3 applications. Its ecosystem seamlessly combines protocol-level AI orchestration, enterprise-grade hardware, and a unified application hub: bridging the worlds of DePIN and DeFAI (Decentralized Finance + AI).



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AZEN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ aZen ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ aZen මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

aZen මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ aZen,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AZEN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ aZenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

aZen මිල ඉතිහාසය

AZENහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AZENහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ aZen මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

aZen (AZEN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

aZen මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් aZen MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AZEN දේශීය මුදල් වෙත

1AZEN සිට VNDවෙත ₫ 64.340175 1AZEN සිට AUDවෙත A$ 0.00374085 1AZEN සිට GBPවෙත £ 0.00178485 1AZEN සිට EURවෙත € 0.0021027 1AZEN සිට USDවෙත $ 0.002445 1AZEN සිට MYRවෙත RM 0.01034235 1AZEN සිට TRYවෙත ₺ 0.09577065 1AZEN සිට JPYවෙත ¥ 0.35269125 1AZEN සිට RUBවෙත ₽ 0.1943775 1AZEN සිට INRවෙත ₹ 0.20897415 1AZEN සිට IDRවෙත Rp 39.43547835 1AZEN සිට KRWවෙත ₩ 3.3493077 1AZEN සිට PHPවෙත ₱ 0.13665105 1AZEN සිට EGPවෙත £E. 0.1210275 1AZEN සිට BRLවෙත R$ 0.01352085 1AZEN සිට CADවෙත C$ 0.0033252 1AZEN සිට BDTවෙත ৳ 0.2988768 1AZEN සිට NGNවෙත ₦ 3.76732935 1AZEN සිට UAHවෙත ₴ 0.1015164 1AZEN සිට VESවෙත Bs 0.242055 1AZEN සිට PKRවෙත Rs 0.6902724 1AZEN සිට KZTවෙත ₸ 1.2455319 1AZEN සිට THBවෙත ฿ 0.0796092 1AZEN සිට TWDවෙත NT$ 0.0729099 1AZEN සිට AEDවෙත د.إ 0.00897315 1AZEN සිට CHFවෙත Fr 0.00198045 1AZEN සිට HKDවෙත HK$ 0.0191688 1AZEN සිට MADවෙත .د.م 0.0222984 1AZEN සිට MXNවෙත $ 0.0462105

aZen සම්පත්

aZen පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: aZen පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද aZen (AZEN) හි මිල කීයද? aZen (AZEN)හි සජීවී මිල 0.002445 USD වේ. aZen (AZEN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? aZen හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AZENහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002445 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. aZen (AZEN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? aZen (AZEN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. aZen (AZEN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, aZen (AZEN) හි ඉහළම මිල 0.015 USD වේ. aZen (AZEN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? aZen (AZEN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 15.69K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

