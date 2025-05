Areon Network (AREA) යනු කුමක්ද

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

MEXC වෙතින් Areon Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Areon Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AREA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Areon Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Areon Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Areon Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Areon Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AREA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Areon Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Areon Network මිල ඉතිහාසය

AREAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AREAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Areon Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Areon Network (AREA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Areon Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Areon Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AREA දේශීය මුදල් වෙත

1AREA සිට VNDවෙත ₫ 590.76864 1AREA සිට AUDවෙත A$ 0.035712 1AREA සිට GBPවෙත £ 0.01728 1AREA සිට EURවෙත € 0.0205056 1AREA සිට USDවෙත $ 0.02304 1AREA සිට MYRවෙත RM 0.0986112 1AREA සිට TRYවෙත ₺ 0.8921088 1AREA සිට JPYවෙත ¥ 3.3590016 1AREA සිට RUBවෙත ₽ 1.851264 1AREA සිට INRවෙත ₹ 1.972224 1AREA සිට IDRවෙත Rp 377.7048576 1AREA සිට KRWවෙත ₩ 32.1785856 1AREA සිට PHPවෙත ₱ 1.2837888 1AREA සිට EGPවෙත £E. 1.155456 1AREA සිට BRLවෙත R$ 0.1299456 1AREA සිට CADවෙත C$ 0.0320256 1AREA සිට BDTවෙත ৳ 2.7940608 1AREA සිට NGNවෙත ₦ 36.864 1AREA සිට UAHවෙත ₴ 0.9552384 1AREA සිට VESවෙත Bs 2.11968 1AREA සිට PKRවෙත Rs 6.4735488 1AREA සිට KZTවෙත ₸ 11.7609984 1AREA සිට THBවෙත ฿ 0.7679232 1AREA සිට TWDවෙත NT$ 0.6951168 1AREA සිට AEDවෙත د.إ 0.0845568 1AREA සිට CHFවෙත Fr 0.0191232 1AREA සිට HKDවෙත HK$ 0.1799424 1AREA සිට MADවෙත .د.م 0.2149632 1AREA සිට MXNවෙත $ 0.4467456

Areon Network සම්පත්

Areon Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Areon Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Areon Network (AREA) හි මිල කීයද? Areon Network (AREA)හි සජීවී මිල 0.02304 USD වේ. Areon Network (AREA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Areon Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.73M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AREAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02304 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Areon Network (AREA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Areon Network (AREA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 118.46M USD වේ. Areon Network (AREA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Areon Network (AREA) හි ඉහළම මිල 0.21 USD වේ. Areon Network (AREA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Areon Network (AREA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.07K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.