ApeX Protocol (APEX) යනු කුමක්ද

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ApeX Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. APEX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ApeX Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ApeX Protocol මිල ඉතිහාසය

APEXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් APEXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ApeX Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ApeX Protocol සම්පත්

ApeX Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ApeX Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ApeX Protocol (APEX) හි මිල කීයද? ApeX Protocol (APEX)හි සජීවී මිල 0.4744 USD වේ. ApeX Protocol (APEX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ApeX Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 44.03M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ APEXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.4744 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ApeX Protocol (APEX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ApeX Protocol (APEX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 92.82M USD වේ. ApeX Protocol (APEX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ApeX Protocol (APEX) හි ඉහළම මිල 3.95 USD වේ. ApeX Protocol (APEX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ApeX Protocol (APEX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 177.17K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

