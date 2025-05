My Neighbor Alice (ALICE) යනු කුමක්ද

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

MEXC වෙතින් My Neighbor Alice ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ My Neighbor Alice ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ALICE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ My Neighbor Alice ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ My Neighbor Alice මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

My Neighbor Alice මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ My Neighbor Alice,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ALICE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ My Neighbor Aliceමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

My Neighbor Alice මිල ඉතිහාසය

ALICEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ALICEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ My Neighbor Alice මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

My Neighbor Alice (ALICE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

My Neighbor Alice මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් My Neighbor Alice MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ALICE දේශීය මුදල් වෙත

1ALICE සිට VNDවෙත ₫ 13,574.3454 1ALICE සිට AUDවෙත A$ 0.82057 1ALICE සිට GBPවෙත £ 0.39705 1ALICE සිට EURවෙත € 0.471166 1ALICE සිට USDවෙත $ 0.5294 1ALICE සිට MYRවෙත RM 2.271126 1ALICE සිට TRYවෙත ₺ 20.524838 1ALICE සිට JPYවෙත ¥ 77.302988 1ALICE සිට RUBවෙත ₽ 42.547878 1ALICE සිට INRවෙත ₹ 45.332522 1ALICE සිට IDRවෙත Rp 8,823.329804 1ALICE සිට KRWවෙත ₩ 739.381216 1ALICE සිට PHPවෙත ₱ 29.519344 1ALICE සිට EGPවෙත £E. 26.68176 1ALICE සිට BRLවෙත R$ 2.980522 1ALICE සිට CADවෙත C$ 0.735866 1ALICE සිට BDTවෙත ৳ 64.200338 1ALICE සිට NGNවෙත ₦ 847.04 1ALICE සිට UAHවෙත ₴ 21.948924 1ALICE සිට VESවෙත Bs 48.7048 1ALICE සිට PKRවෙත Rs 148.745518 1ALICE සිට KZTවෙත ₸ 270.237524 1ALICE සිට THBවෙත ฿ 17.671372 1ALICE සිට TWDවෙත NT$ 15.982586 1ALICE සිට AEDවෙත د.إ 1.942898 1ALICE සිට CHFවෙත Fr 0.439402 1ALICE සිට HKDවෙත HK$ 4.12932 1ALICE සිට MADවෙත .د.م 4.939302 1ALICE සිට MXNවෙත $ 10.254478

My Neighbor Alice සම්පත්

My Neighbor Alice පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: My Neighbor Alice පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද My Neighbor Alice (ALICE) හි මිල කීයද? My Neighbor Alice (ALICE)හි සජීවී මිල 0.5294 USD වේ. My Neighbor Alice (ALICE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? My Neighbor Alice හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 52.94M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ALICEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.5294 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. My Neighbor Alice (ALICE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? My Neighbor Alice (ALICE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ. My Neighbor Alice (ALICE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, My Neighbor Alice (ALICE) හි ඉහළම මිල 28.641 USD වේ. My Neighbor Alice (ALICE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? My Neighbor Alice (ALICE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 545.02K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.