ALI (ALI) යනු කුමක්ද

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

ALI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ALI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ALI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ALIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ALI මිල ඉතිහාසය

ALIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ALIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ALI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ALI (ALI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ALI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ALI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ALI දේශීය මුදල් වෙත

1ALI සිට VNDවෙත ₫ 163.58958 1ALI සිට AUDවෙත A$ 0.009889 1ALI සිට GBPවෙත £ 0.004785 1ALI සිට EURවෙත € 0.0056782 1ALI සිට USDවෙත $ 0.00638 1ALI සිට MYRවෙත RM 0.0273064 1ALI සිට TRYවෙත ₺ 0.2470336 1ALI සිට JPYවෙත ¥ 0.9297574 1ALI සිට RUBවෙත ₽ 0.512633 1ALI සිට INRවෙත ₹ 0.5460642 1ALI සිට IDRවෙත Rp 104.5901472 1ALI සිට KRWවෙත ₩ 8.923068 1ALI සිට PHPවෙත ₱ 0.3554936 1ALI සිට EGPවෙත £E. 0.319957 1ALI සිට BRLවෙත R$ 0.0359832 1ALI සිට CADවෙත C$ 0.0088682 1ALI සිට BDTවෙත ৳ 0.7737026 1ALI සිට NGNවෙත ₦ 10.208 1ALI සිට UAHවෙත ₴ 0.2645148 1ALI සිට VESවෙත Bs 0.58696 1ALI සිට PKRවෙත Rs 1.7925886 1ALI සිට KZTවෙත ₸ 3.2567348 1ALI සිට THBවෙත ฿ 0.2126454 1ALI සිට TWDවෙත NT$ 0.1924208 1ALI සිට AEDවෙත د.إ 0.0234146 1ALI සිට CHFවෙත Fr 0.0052954 1ALI සිට HKDවෙත HK$ 0.049764 1ALI සිට MADවෙත .د.م 0.0595254 1ALI සිට MXNවෙත $ 0.1236444

ALI සම්පත්

ALI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ALI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ALI (ALI) හි මිල කීයද? ALI (ALI)හි සජීවී මිල 0.00638 USD වේ. ALI (ALI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ALI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 52.25M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ALIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00638 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ALI (ALI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ALI (ALI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 8.19B USD වේ. ALI (ALI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ALI (ALI) හි ඉහළම මිල 0.07 USD වේ. ALI (ALI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ALI (ALI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 5.01K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

