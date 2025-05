Solidus Ai Tech (AITECH) යනු කුමක්ද

Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.

MEXC වෙතින් Solidus Ai Tech ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Solidus Ai Tech ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AITECH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Solidus Ai Tech ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Solidus Ai Tech මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Solidus Ai Tech මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Solidus Ai Tech,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AITECH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Solidus Ai Techමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Solidus Ai Tech මිල ඉතිහාසය

AITECHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AITECHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Solidus Ai Tech මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Solidus Ai Tech (AITECH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Solidus Ai Tech මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Solidus Ai Tech MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AITECH දේශීය මුදල් වෙත

1AITECH සිට VNDවෙත ₫ 1,669.99833 1AITECH සිට AUDවෙත A$ 0.1009515 1AITECH සිට GBPවෙත £ 0.0488475 1AITECH සිට EURවෙත € 0.0579657 1AITECH සිට USDවෙත $ 0.06513 1AITECH සිට MYRවෙත RM 0.2794077 1AITECH සිට TRYවෙත ₺ 2.5250901 1AITECH සිට JPYවෙත ¥ 9.5148417 1AITECH සිට RUBවෙත ₽ 5.2344981 1AITECH සිට INRවෙත ₹ 5.5764306 1AITECH සිට IDRවෙත Rp 1,085.4995658 1AITECH සිට KRWවෙත ₩ 90.9631632 1AITECH සිට PHPවෙත ₱ 3.6323001 1AITECH සිට EGPවෙත £E. 3.282552 1AITECH සිට BRLවෙත R$ 0.3666819 1AITECH සිට CADවෙත C$ 0.0905307 1AITECH සිට BDTවෙත ৳ 7.8983151 1AITECH සිට NGNවෙත ₦ 104.208 1AITECH සිට UAHවෙත ₴ 2.7002898 1AITECH සිට VESවෙත Bs 5.99196 1AITECH සිට PKRවෙත Rs 18.2995761 1AITECH සිට KZTවෙත ₸ 33.2462598 1AITECH සිට THBවෙත ฿ 2.1746907 1AITECH සිට TWDවෙත NT$ 1.9662747 1AITECH සිට AEDවෙත د.إ 0.2390271 1AITECH සිට CHFවෙත Fr 0.0540579 1AITECH සිට HKDවෙත HK$ 0.508014 1AITECH සිට MADවෙත .د.م 0.6076629 1AITECH සිට MXNවෙත $ 1.2615681

Solidus Ai Tech සම්පත්

Solidus Ai Tech පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Solidus Ai Tech පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Solidus Ai Tech (AITECH) හි මිල කීයද? Solidus Ai Tech (AITECH)හි සජීවී මිල 0.06513 USD වේ. Solidus Ai Tech (AITECH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Solidus Ai Tech හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 101.34M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AITECHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.06513 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Solidus Ai Tech (AITECH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Solidus Ai Tech (AITECH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.56B USD වේ. Solidus Ai Tech (AITECH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Solidus Ai Tech (AITECH) හි ඉහළම මිල 0.5 USD වේ. Solidus Ai Tech (AITECH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Solidus Ai Tech (AITECH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.77M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.