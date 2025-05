ABEY (ABEY) යනු කුමක්ද

Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem.

MEXC වෙතින් ABEY ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ABEY ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



ABEY මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ABEY,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ABEY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ABEYමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ABEY මිල ඉතිහාසය

ABEYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ABEYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ABEY මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ABEY (ABEY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ABEY මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ABEY MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1ABEY සිට VNDවෙත ₫ 2,299.9977 1ABEY සිට AUDවෙත A$ 0.139035 1ABEY සිට GBPවෙත £ 0.067275 1ABEY සිට EURවෙත € 0.079833 1ABEY සිට USDවෙත $ 0.0897 1ABEY සිට MYRවෙත RM 0.383916 1ABEY සිට TRYවෙත ₺ 3.474081 1ABEY සිට JPYවෙත ¥ 13.082745 1ABEY සිට RUBවෙත ₽ 7.207395 1ABEY සිට INRවෙත ₹ 7.673835 1ABEY සිට IDRවෙත Rp 1,494.999402 1ABEY සිට KRWවෙත ₩ 125.45442 1ABEY සිට PHPවෙත ₱ 4.998084 1ABEY සිට EGPවෙත £E. 4.500249 1ABEY සිට BRLවෙත R$ 0.505011 1ABEY සිට CADවෙත C$ 0.124683 1ABEY සිට BDTවෙත ৳ 10.877919 1ABEY සිට NGNවෙත ₦ 143.52 1ABEY සිට UAHවෙත ₴ 3.718962 1ABEY සිට VESවෙත Bs 8.2524 1ABEY සිට PKRවෙත Rs 25.203009 1ABEY සිට KZTවෙත ₸ 45.788262 1ABEY සිට THBවෙත ฿ 2.992392 1ABEY සිට TWDවෙත NT$ 2.707146 1ABEY සිට AEDවෙත د.إ 0.329199 1ABEY සිට CHFවෙත Fr 0.074451 1ABEY සිට HKDවෙත HK$ 0.69966 1ABEY සිට MADවෙත .د.م 0.836901 1ABEY සිට MXNවෙත $ 1.739283

ABEY පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ABEY පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ABEY (ABEY) හි මිල කීයද? ABEY (ABEY)හි සජීවී මිල 0.0897 USD වේ. ABEY (ABEY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ABEY හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ABEYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0897 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ABEY (ABEY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ABEY (ABEY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. ABEY (ABEY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ABEY (ABEY) හි ඉහළම මිල 0.2363 USD වේ. ABEY (ABEY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ABEY (ABEY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 6.29K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

