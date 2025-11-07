හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Apple xStock සඳහා අද මිල 270.67 USD කි. AAPLX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AAPLX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Apple xStock සඳහා අද මිල 270.67 USD කි. AAPLX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AAPLX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AAPLX ගැන වැඩි විස්තර

AAPLX මිල තොරතුරු

AAPLX යනු කුමක්ද

AAPLX නිල වෙබ් අඩවිය

AAPLX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AAPLX මිල පුරෝකථනය

AAPLX ඉතිහාසය

AAPLX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

AAPLX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

AAPLX තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Apple xStock ලාංඡනය

Apple xStock මිල(AAPLX)

1 AAPLX සිට USD සජීවී මිල:

$270.7
$270.7$270.7
-0.98%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:44:13 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 268.81
$ 268.81$ 268.81
පැය 24 පහළ
$ 273.64
$ 273.64$ 273.64
24H ඉහළ

$ 268.81
$ 268.81$ 268.81

$ 273.64
$ 273.64$ 273.64

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

-0.05%

-0.98%

-2.99%

-2.99%

Apple xStock (AAPLX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 270.67. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 268.81 ක අවම අගයක් සහ $ 273.64 ක උපරිම අගයක් අතර AAPLX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AAPLXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 218.05582778461107 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 204.46269321696604 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AAPLX පසුගිය පැය තුල, -0.05% කින්, පැය 24 තුල, -0.98% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.99% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Apple xStock (AAPLX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1899

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 61.47K
$ 61.47K$ 61.47K

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Apple xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.62M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 61.47K වේ. මුළු සැපයුම 6.00K සමඟින් AAPLX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 8999.85946485 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.44M කි.

Apple xStock (AAPLX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Apple xStockහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -2.6791-0.98%
දින 30 යි$ +14.07+5.48%
දින 60 යි$ +31.25+13.05%
දින 90 යි$ +40.61+17.65%
Apple xStock අද මිල වෙනස

අද, AAPLX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -2.6791 (-0.98%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Apple xStock දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +14.07 (+5.48%) කින් ඉහළ ගියේය.

Apple xStock දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, AAPLX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +31.25 (+13.05%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Apple xStock දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +40.61 (+17.65%), කින් චලනය විය.

Apple xStock (AAPLX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Apple xStock මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Apple xStock (AAPLX) යනු කුමක්ද

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

MEXC වෙතින් Apple xStock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Apple xStock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AAPLX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Apple xStock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Apple xStock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Apple xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Apple xStock (AAPLX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Apple xStock (AAPLX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Apple xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Apple xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Apple xStock (AAPLX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Apple xStockAAPLX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AAPLX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Apple xStock (AAPLX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Apple xStock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Apple xStock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AAPLX දේශීය මුදල් වෙත

1 Apple xStock(AAPLX) සිට VND
7,122,681.05
1 Apple xStock(AAPLX) සිට AUD
A$416.8318
1 Apple xStock(AAPLX) සිට GBP
205.7092
1 Apple xStock(AAPLX) සිට EUR
232.7762
1 Apple xStock(AAPLX) සිට USD
$270.67
1 Apple xStock(AAPLX) සිට MYR
RM1,128.6939
1 Apple xStock(AAPLX) සිට TRY
11,422.274
1 Apple xStock(AAPLX) සිට JPY
¥41,412.51
1 Apple xStock(AAPLX) සිට ARS
ARS$392,842.3179
1 Apple xStock(AAPLX) සිට RUB
21,989.2308
1 Apple xStock(AAPLX) සිට INR
24,008.429
1 Apple xStock(AAPLX) සිට IDR
Rp4,511,164.8622
1 Apple xStock(AAPLX) සිට PHP
16,007.4238
1 Apple xStock(AAPLX) සිට EGP
￡E.12,802.691
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BRL
R$1,448.0845
1 Apple xStock(AAPLX) සිට CAD
C$381.6447
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BDT
32,978.4328
1 Apple xStock(AAPLX) සිට NGN
388,893.2426
1 Apple xStock(AAPLX) සිට COP
$1,037,047.7447
1 Apple xStock(AAPLX) සිට ZAR
R.4,704.2446
1 Apple xStock(AAPLX) සිට UAH
11,370.8467
1 Apple xStock(AAPLX) සිට TZS
T.Sh.665,036.19
1 Apple xStock(AAPLX) සිට VES
Bs61,712.76
1 Apple xStock(AAPLX) සිට CLP
$255,241.81
1 Apple xStock(AAPLX) සිට PKR
Rs76,006.8427
1 Apple xStock(AAPLX) සිට KZT
142,231.6716
1 Apple xStock(AAPLX) සිට THB
฿8,761.5879
1 Apple xStock(AAPLX) සිට TWD
NT$8,379.9432
1 Apple xStock(AAPLX) සිට AED
د.إ993.3589
1 Apple xStock(AAPLX) සිට CHF
Fr216.536
1 Apple xStock(AAPLX) සිට HKD
HK$2,103.1059
1 Apple xStock(AAPLX) සිට AMD
֏103,504.208
1 Apple xStock(AAPLX) සිට MAD
.د.م2,525.3511
1 Apple xStock(AAPLX) සිට MXN
$5,023.6352
1 Apple xStock(AAPLX) සිට SAR
ريال1,015.0125
1 Apple xStock(AAPLX) සිට ETB
Br41,653.4063
1 Apple xStock(AAPLX) සිට KES
KSh34,967.8573
1 Apple xStock(AAPLX) සිට JOD
د.أ191.90503
1 Apple xStock(AAPLX) සිට PLN
996.0656
1 Apple xStock(AAPLX) සිට RON
лв1,190.948
1 Apple xStock(AAPLX) සිට SEK
kr2,593.0186
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BGN
лв457.4323
1 Apple xStock(AAPLX) සිට HUF
Ft90,644.6763
1 Apple xStock(AAPLX) සිට CZK
5,711.137
1 Apple xStock(AAPLX) සිට KWD
د.ك82.82502
1 Apple xStock(AAPLX) සිට ILS
885.0909
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BOB
Bs1,867.623
1 Apple xStock(AAPLX) සිට AZN
460.139
1 Apple xStock(AAPLX) සිට TJS
SM2,495.5774
1 Apple xStock(AAPLX) සිට GEL
733.5157
1 Apple xStock(AAPLX) සිට AOA
Kz248,093.4153
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BHD
.د.ب102.04259
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BMD
$270.67
1 Apple xStock(AAPLX) සිට DKK
kr1,751.2349
1 Apple xStock(AAPLX) සිට HNL
L7,129.4478
1 Apple xStock(AAPLX) සිට MUR
12,423.753
1 Apple xStock(AAPLX) සිට NAD
$4,696.1245
1 Apple xStock(AAPLX) සිට NOK
kr2,760.834
1 Apple xStock(AAPLX) සිට NZD
$479.0859
1 Apple xStock(AAPLX) සිට PAB
B/.270.67
1 Apple xStock(AAPLX) සිට PGK
K1,136.814
1 Apple xStock(AAPLX) සිට QAR
ر.ق985.2388
1 Apple xStock(AAPLX) සිට RSD
дин.27,497.3653
1 Apple xStock(AAPLX) සිට UZS
soʻm3,222,261.3892
1 Apple xStock(AAPLX) සිට ALL
L22,668.6125
1 Apple xStock(AAPLX) සිට ANG
ƒ484.4993
1 Apple xStock(AAPLX) සිට AWG
ƒ487.206
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BBD
$541.34
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BAM
KM457.4323
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BIF
Fr796,040.47
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BND
$351.871
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BSD
$270.67
1 Apple xStock(AAPLX) සිට JMD
$43,347.8005
1 Apple xStock(AAPLX) සිට KHR
1,091,409.1075
1 Apple xStock(AAPLX) සිට KMF
Fr113,681.4
1 Apple xStock(AAPLX) සිට LAK
5,884,130.3171
1 Apple xStock(AAPLX) සිට LKR
රු82,419.015
1 Apple xStock(AAPLX) සිට MDL
L4,625.7503
1 Apple xStock(AAPLX) සිට MGA
Ar1,219,233.015
1 Apple xStock(AAPLX) සිට MOP
P2,162.6533
1 Apple xStock(AAPLX) සිට MVR
4,168.318
1 Apple xStock(AAPLX) සිට MWK
MK468,286.167
1 Apple xStock(AAPLX) සිට MZN
MT17,309.3465
1 Apple xStock(AAPLX) සිට NPR
रु38,353.939
1 Apple xStock(AAPLX) සිට PYG
1,919,591.64
1 Apple xStock(AAPLX) සිට RWF
Fr392,200.83
1 Apple xStock(AAPLX) සිට SBD
$2,227.6141
1 Apple xStock(AAPLX) සිට SCR
4,022.1562
1 Apple xStock(AAPLX) සිට SRD
$10,420.795
1 Apple xStock(AAPLX) සිට SVC
$2,362.9491
1 Apple xStock(AAPLX) සිට SZL
L4,690.7111
1 Apple xStock(AAPLX) සිට TMT
m950.0517
1 Apple xStock(AAPLX) සිට TND
د.ت798.4765
1 Apple xStock(AAPLX) සිට TTD
$1,829.7292
1 Apple xStock(AAPLX) සිට UGX
Sh946,262.32
1 Apple xStock(AAPLX) සිට XAF
Fr153,740.56
1 Apple xStock(AAPLX) සිට XCD
$730.809
1 Apple xStock(AAPLX) සිට XOF
Fr153,740.56
1 Apple xStock(AAPLX) සිට XPF
Fr27,879.01
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BWP
P3,635.0981
1 Apple xStock(AAPLX) සිට BZD
$541.34
1 Apple xStock(AAPLX) සිට CVE
$25,941.0128
1 Apple xStock(AAPLX) සිට DJF
Fr47,908.59
1 Apple xStock(AAPLX) සිට DOP
$17,406.7877
1 Apple xStock(AAPLX) සිට DZD
د.ج35,317.0216
1 Apple xStock(AAPLX) සිට FJD
$617.1276
1 Apple xStock(AAPLX) සිට GNF
Fr2,353,475.65
1 Apple xStock(AAPLX) සිට GTQ
Q2,073.3322
1 Apple xStock(AAPLX) සිට GYD
$56,613.3372
1 Apple xStock(AAPLX) සිට ISK
kr34,104.42

Apple xStock සම්පත්

Apple xStock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Apple xStock වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Apple xStock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Apple xStock (AAPLX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AAPLX හි සජීවී මිල, USD වලින් 270.67 USD වේ.
AAPLX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AAPLX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 270.67 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Apple xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AAPLX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.62M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AAPLX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AAPLX හි සංසරණ සැපයුම 6.00K USD වේ.
AAPLX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
218.05582778461107 USD ක ATH මිලක් AAPLX අත්කර ගති.
AAPLX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
204.46269321696604 USD ක ATL මිලක් AAPLX අත්කර ගති.
AAPLX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AAPLX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 61.47K USD වේ.
මේ වසර තුලදී AAPLX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AAPLX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AAPLX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:44:13 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

AAPLX-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

AAPLX
AAPLX
USD
USD

1 AAPLX = 270.67 USD

AAPLX වෙළඳාම

AAPLX/USDT
$270.7
$270.7$270.7
-0.94%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,333.96
$102,333.96$102,333.96

+0.32%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.00
$3,359.00$3,359.00

+1.79%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.60
$157.60$157.60

+1.07%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1012
$1.1012$1.1012

+28.34%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,333.96
$102,333.96$102,333.96

+0.32%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.00
$3,359.00$3,359.00

+1.79%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.60
$157.60$157.60

+1.07%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2305
$2.2305$2.2305

-0.17%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012414
$0.012414$0.012414

+210.35%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.010104
$0.010104$0.010104

+910.40%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.390
$4.390$4.390

+339.00%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007962
$0.007962$0.007962

+273.10%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$13.6768
$13.6768$13.6768

+123.84%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1121
$0.1121$0.1121

+124.20%