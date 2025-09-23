GCB TOKEN (GCB) මිලදී ගන්නේ කෙසේද මාර්ගෝපදේශය
GCB TOKEN මිලදී ගන්නේ කෙසේද?
MEXC හි පහසුවෙන් GCB TOKEN (GCB) මිලදී ගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගන්න. මිලියන ගණනක් විශ්වාස කරන ක්රිප්ටෝ වේදිකාවක MEXC හි GCB TOKEN මිලදී ගෙන GCB TOKEN වෙළඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙම මාර්ගෝපදේශය ආවරණය කරයි.
ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වී KYC සම්පූර්ණ කරන්න
ඔබේ මුදල් පසුම්බියට USDT, USDC, හෝ USDE එක් කරන්න.
USDT, USDC, සහ USDE MEXC මත වෙළඳාම් කිරීමට පහසුකම් සපයයි. ඔබට බැංකු මාරුව, OTC හෝ P2P වෙළඳාම හරහා USDT, USDC සහ USDE මිලදී ගත හැකිය.
තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාම් පිටුවට යන්න
ඔබේ ටෝකන තෝරන්න
ඔබේ මිලදී ගැනීම සම්පූර්ණ කරන්න
MEXC සමඟ GCB TOKEN මිලදී ගත යුත්තේ ඇයි?
අපව GCB TOKEN මිලදී ගැනීමට හොඳම ක්රිප්ටෝ වේදිකාව බවට පත් කරමින්, MEXC එහි විශ්වසනීයත්වය, ගැඹුරු ද්රවශීලතාව සහ විවිධ ටෝකන තේරීම් සඳහා ප්රසිද්ධය.
මිලියන සංඛ්යාත පරිශීලකයින් සමඟ එක් වී අදම MEXC සමඟ GCB TOKEN මිලදී ගන්න.
100+ ගෙවීම් ක්රම සමඟ GCB TOKEN මිලදී ගන්න
ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට GCB TOKEN (GCB) මිලදී ගැනීම පහසු කරමින් MEXC ගෙවීම් විකල්ප 100 කට වඩා වැඩි ගණනකට සහාය දක්වයි. ඔබ සාම්ප්රදායික ක්රම හෝ දේශීය ගෙවීම් නාලිකාවලට කැමති වුවත්, ඔබේ අවශ්යතාවලට ගැළපෙන ක්රමයක් ඔබට සොයා ගත හැකිය. දැන් MEXC හි ක්රිප්ටෝ මිලදී ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ විවිධ ගෙවීම් ක්රම ගවේෂණය කරන්න!
GCB TOKEN මිලදී ගැනීමට හොඳම ගෙවීම් ක්රම 3
පහසුවෙන් GCB TOKEN අත්පත් කර ගැනීමට තවත් ක්රම 3 ක්
MEXC පූර්ව වෙළඳපොළ
MEXC හි පූර්ව-වෙළඳපොළ වෙළඳාම සමඟ එහි නිල ලැයිස්තුගත කිරීමට පෙර GCB TOKEN මිලදී ගන්න හෝ විකුණන්න. මෙම විකල්පය ඔබට කඩිනම් ආරම්භයක් දෙමින් ටෝකන Spot වෙළෙඳපොළ තුළ සජීවී වීමට පෙර ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. තවද, සියලු වෙළඳාම් ආරක්ෂා කර ලැයිස්තුගත කිරීමෙන් පසු ස්වයංක්රීයව පියවනු ලැබේ.
GCB TOKEN (GCB) මිලදී ගත යුතු ස්ථානය
ඔබට GCB TOKEN (GCB) පහසුවෙන් මිලදී ගත හැක්කේ කොහෙන්දැයි ඔබ කල්පනා කරනවා විය හැකිය. පිළිතුර ඔබේ ගෙවීම් මනාප සහ වෙළඳ අත්දැකීම මත රඳා පවතී. ඔබට ක්රෙඩිට් කාඩ්පත, Apple Payම් හෝ බැංකු මාරුව වැනි ක්රම භාවිතයෙන් ක්රිප්ටෝ මුදල් වේදිකාවකින් GCB මිලදී ගත හැකිය. විකල්පයක් ලෙස, ඔබට DEX හෝ P2P හරහා GCB දාම-මත මිලදී ගත හැකිය!
මධ්යගත හුවමාරු (CEX)—ආරම්භකයින් ඔවුන්ගේ ක්රිප්ටෝ ගමන ආරම්භ කරන ස්ථානය
MEXC වැනි මධ්යගත හුවමාරු බොහෝ විට ආරම්භකයින්ට වඩාත් හිතකර විසඳුම වේ. ඔබට ක්රෙඩිට් කාඩ්පත්, Apple Pay, බැංකු මාරු කිරීම් හෝ Stablecoin භාවිතයෙන් සෘජුවම GCB මිලදී ගත හැකිය. CEX විනිවිද පෙනෙන මිලකරණය, උසස් ආරක්ෂාව සහ තථ්ය කාල GCB TOKEN මිල ප්රස්තාර සහ වෙළඳ ඉතිහාසය වැනි මෙවලම් වෙත ප්රවේශය ද ලබා දේ.
CEX හරහා මිලදී ගන්නා ආකාරය:
- පියවර 1
MEXC හා එක් වන්න
ගිණුමක් සාදා අනන්යතා සත්යාපනය (KYC) සම්පූර්ණ කිරීම.
- පියවර 2
තැන්පත් කරන්න
ෆියට් හෝ ක්රිප්ටෝ මුදල් භාවිතයෙන් අරමුදල් තැන්පත් කරන්න.
- පියවර 3
සොයන්න
වෙළඳ අංශයේ GCB සඳහා සොයන්න.
- පියවර 4
වෙළඳාම් කරන්න
වෙළඳපොළ තුළ හෝ සීමා මිලට මිලදී ගැනීමට ඇණවුමක් කරන්න.
විමධ්යගත හුවමාරු (DEX) - පාලනයට ප්රමුඛත්වය දෙන උසස් පරිශීලකයින්
එය දාම-මත ලබා ගත හැකි නම්, ඔබට විමධ්යගත හුවමාරුවලින් ද GCB මිලදී ගත හැකිය. MEXC හි DEX+, Uniswap, PancakeSwap වැනි DEX අතරමැදියන් නොමැතිව සෘජු පසුම්බියේ සිට පසුම්බිය දක්වා වෙළඳාමට ඉඩ සලසයි, නමුත් ඔබ ගෑස් ගාස්තු සහ ලිස්සා යාම වැනි දේවල් කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.
DEX හරහා මිලදී ගන්නා ආකාරය:
- පියවර 1
පසුම්බිය සකසන්න
MetaMask වැනි Web3 පසුම්බියක් ස්ථාපනය කර සහාය දක්වන මූලික ටෝකනය (උදා: ETH හෝ BNB) සමඟ එයට අරමුදල් සපයන්න.
- පියවර 2
සම්බන්ධ කරන්න
DEX වේදිකාවකට පිවිස ඔබේ පසුම්බිය සම්බන්ධ කරන්න.
- පියවර 3
හුවමාරු කරන්න
GCB සොයන්න සහ ටෝකන ගිවිසුම තහවුරු කරන්න.
- පියවර 4
වෙළඳාම තහවුරු කරන්න
මුදල ඇතුළත් කරන්න, ලිස්සා යාම සමාලෝචනය කරන්න, සහ දාම-මත ගනුදෙනුව අනුමත කරන්න.
සමාන සිට සමාන (P2P) වේදිකා—අවදානම් කළමනාකරණය සහිත නම්යශීලී පරිශීලකයින්
ඔබ දේශීය ගෙවීම් ක්රම භාවිතයෙන් GCB මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, P2P වේදිකා හොඳ විකල්පයකි. MEXC හි P2P වෙළඳපොළ ඔබට බැංකු මාරු කිරීම්, ඊ-පසුම්බි හෝ මුදල් සඳහා පවා සහාය ඇතිව සත්යාපිත පරිශීලකයින්ගෙන් සෘජුවම ක්රිප්ටෝ මිලදී ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
P2P හරහා මිලදී ගන්නා ආකාරය:
- පියවර 1
MEXC ලබා ගන්න
නොමිලේ MEXC ගිණුමක් තනා KYC සත්යාපනය සම්පූර්ණ කරන්න.
- පියවර 2
P2P වෙත යන්න
P2P අංශයට ගොස් ඔබේ දේශීය මුදල් වර්ගය තෝරන්න.
- පියවර 3
විකුණුම්කරු තෝරන්න
ඔබේ ගෙවීම් ක්රමයට සහාය දක්වන සත්යාපිත විකුණුම්කරුවෙකු තෝරන්න.
- පියවර 4
ගෙවීම සම්පූර්ණයි
සෘජුවම ගෙවන්න, තහවුරු කිරීමෙන් පසු ක්රිප්ටෝ ඔබේ MEXC පසුම්බියට මුදා හරිනු ලැබේ.
GCB TOKEN (GCB) තොරතුරු
GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.
මෙම සතියේ වෙළෙන්දන් මිලදී ගන්නා ටෝකන මොනවාද?
මේවා සතියේ උණුසුම්ම ප්රවණතා ටෝකන වන අතර, දැවැන්ත අවධානයක් දිනා ගනී! MEXC හිදී මෙම ටෝකන සහ තවත් බොහෝ දේ ගවේෂණය කරන්න. අතිශය අඩු ගාස්තු සමඟ වෙළඳාම් කර වඩාත් පුළුල් ද්රවශීලතාවට ප්රවේශ වන්න.
GCB TOKEN මිලදී ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වීඩියෝ මාර්ගෝපදේශ
ඔබට එක් එක් පියවර දැකිය හැකි විට ක්රිප්ටෝ මිලදී ගන්නා ආකාරය දැන ගැනීම පහසු වේ. අපගේ ආරම්භක-හිතකාමී වීඩියෝ නිබන්ධන කාඩ්පත, බැංකු මාරුව හෝ P2P භාවිතයෙන් GCB TOKEN මිලදී ගැනීමේ සම්පූර්ණ ක්රියාවලිය හරහා ඔබව ගෙන යයි. එක් එක් වීඩියෝව පැහැදිලි, ආරක්ෂිත සහ අනුගමනය කිරීමට පහසු, දෘශ්ය ඉගෙන ගන්නන් සඳහා පරිපූර්ණයි.
දැන් නරඹා MEXC හි GCB TOKEN තුළ ආයෝජනය කිරීම ආරම්භ කරන්න.
වීඩියෝ මාර්ගෝපදේශය: ඩෙබිට් / ක්රෙඩිට් කාඩ්පතක් සමඟ GCB TOKEN මිලදී ගන්නේ කෙසේද?
GCB TOKEN මිලදී ගැනීමට වේගවත්ම ක්රමය සොයනවාද? MEXC හි ඔබගේ ඩෙබිට් හෝ ක්රෙඩිට් කාඩ්පත භාවිතයෙන් ක්ෂණිකව GCB මිලදී ගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගන්න. ඉක්මන් හා කරදරයකින් තොර අත්දැකීමක් සොයන ආරම්භකයින් සඳහා මෙම ක්රමය වඩාත් සුදුසුය.
වීඩියෝ මාර්ගෝපදේශය: P2P වෙළඳාම හරහා ෆියට් සමග GCB TOKEN මිලදී ගන්නේ කෙසේද?
වෙනත් පරිශීලකයින්ගෙන් කෙලින්ම GCB TOKEN මිලදී ගැනීමට කැමතිද? අපගේ P2P වෙළඳ වේදිකාව ඔබට බහු ගෙවීම් ක්රම භාවිත කරමින් ආරක්ෂිතව GCB සඳහා ෆියට් මුදල් හුවමාරු කර ගැනීමට ඉඩ සලසයි. MEXC P2P සමඟ ආරක්ෂිතව ක්රිප්ටෝ මිලදී ගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට මෙම මාර්ගෝපදේශය නරඹන්න.
වීඩියෝ මාර්ගෝපදේශය: තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාම සමඟ GCB මිලදී ගන්නේ කෙසේද?
ඔබේ GCB TOKEN මිලදී ගැනීම් කෙරෙහි පූර්ණ පාලනය අවශ්යද? තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාම ඔබට GCB වෙළඳපොළ මිලට මිලදී ගැනීමට හෝ වඩා හොඳ ගනුදෙනු සඳහා සීමිත ඇණවුම් නියම කිරීමට ඉඩ සලසයි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනුවල BTC වෙළඳාම් කිරීම පිළිබඳව ඔබ දැන ගත යුතු සියල්ල මෙම වීඩියෝවෙන් පැහැදිලි කෙරේ.
MEXC හි අතිශය අඩු ගාස්තු සමඟ GCB TOKEN මිලදී ගන්න
MEXC හි GCB TOKEN (GCB) මිලදී ගැනීම යනු ඔබේ මුදලට වැඩි වටිනාකමක් ලබා දීමයි. වෙළඳපොළ තුළ ඇති අඩුම ගාස්තු සහිත ක්රිප්ටෝ වේදිකාවලින් එකක් ලෙස, MEXC ඔබේ පළමු වෙළඳාමෙන් පිරිවැය අඩු කිරීමට උපකාරී වේ.
MEXC හි තරඟකාරී වෙළඳ ගාස්තු පරීක්ෂා කරන්න
තවද, ඔබට MEXC හි Zero Fee Fest හරහා කිසිදු ගාස්තුවකින් තොරව තෝරා ගත් Spot ටෝකන වෙළඳාම් කළ හැකිය.
මිලදී ගැනීමට හොඳම ශුන්ය ගාස්තු වෙළඳ යුගල 5
අදම GCB TOKEN මිලදී ගැනීම ආරම්භ කරන්න—සහ අඩු ගාස්තු සමඟ වැඩි ක්රිප්ටෝ භුක්ති විඳින්න.
විස්තීරණ ද්රවශීලතාව
GCB TOKEN (GCB) මිලදී ගැනීමට ඉහළම උපාය මාර්ග 3
බුද්ධිමත් ආයෝජනය ආරම්භ වන්නේ ශක්තිමත් සැලැස්මකිනි. පැහැදිලි උපාය මාර්ගයක් භාවිත කිරීම චිත්තවේගීය තීරණ අඩු කිරීමට, වෙළඳපොළ අවදානම කළමනාකරණය කිරීමට සහ කාලයත් සමඟ විශ්වාසය ගොඩනඟා ගැනීමට උපකාරී වේ.
GCB TOKEN මිලදී ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ජනප්රිය උපාය මාර්ග තුනක් මෙන්න:
1.ඩොලර්-පිරිවැය සාමාන්යකරණය (DCA)
වෙළඳපොළ මිල කුමක් වුවත්, නිශ්චිත කාලාන්තරවලදී ස්ථාවර මුදලක් GCB හි ආයෝජනය කරන්න. මෙය කාලයත් සමඟ මිල අස්ථාවරත්වය සුමට කිරීමට උපකාරී වේ.
2.ප්රවණතා පාදක ඇතුළත් වීම
GCB ඉහළ යන ගම්යතාව හෝ ප්රධාන ප්රතිරෝධක මට්ටම් බිඳ දැමීමේ ලකුණු පෙන්වන විට වෙළඳපොළට ඇතුළු වන්න. මෙම ප්රවේශය නිශ්චිත පතුල් කාල නිර්ණය කිරීමට වඩා තහවුරු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.
3.Ladder මිලදී ගැනීම
විවිධ මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමේ ඇණවුම් කිහිපයක් සිදු කරන්න. මෙය ඔබේ ඇතුළත් වීමේ අවදානම පතුරුවන අතර විවිධ වෙළඳපොළ මට්ටම් හරහා සහභාගී වීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.
එක් එක් උපාය මාර්ගය විවිධ අවදානම් පැතිකඩ සහ වෙළඳපොළ තත්ත්වවලට ගැළපේ. GCB TOKEN හෝ ඕනෑම ක්රිප්ටෝ වත්කමක ආයෝජනය කිරීමට පෙර සෑම විටම ඔබේම පර්යේෂණ (DYOR) සිදු කරන්න.
ඔබේ GCB TOKEN ආරක්ෂිතව ගබඩා කරන ආකාරය
GCB TOKEN (GCB) මිලදී ගැනීමෙන් පසු, ඔබේ වත්කම් සුරක්ෂිත කිරීම ඊළඟ වැදගත් පියවරයි. වාසනාවකට, ටෝකනයක් ගබඩා කිරීම තරමක් පහසුය.
MEXC හි ගබඩා විකල්ප:
MEXC පසුම්බිය
GCB ඔබගේ MEXC ගිණුම් පසුම්බියේ ස්වයංක්රීයව ගබඩා වේ. අරමුදල් ද්වි-සාධක සත්යාපනය (2FA), උසස් සංකේතනය සහ ශීත ගබඩා යටිතල පහසුකම් මගින් ආරක්ෂා කර ඇත.
බාහිර පසුම්බි
සම්පූර්ණ පාලනය සඳහා ඔබට පුද්ගලික පසුම්බියකට GCB මුදල් ආපසු ලබා ගත හැකිය. මෙයට එදිනෙදා ප්රවේශය සඳහා මෘදුකාංග පසුම්බි (උදා: MetaMask, Trust Wallet) හෝ උපරිම ආරක්ෂාව සහිත නොබැඳි, දිගු කාලීන ගබඩා කිරීම සඳහා ශීත පසුම්බි (උදා: Ledger, Trezor) ඇතුළත් වේ.
ශීත පසුම්බියක ක්රිප්ටෝ ගබඩා කිරීම ඔබේ පුද්ගලික යතුරු නොබැඳිව තබා ගන්නා අතර, හැක් කිරීමේ හෝ තතුබෑමේ ප්රහාර අවදානම් අඩු කරයි. දිගු කාලීනව රැඳී සිටීමට සැලසුම් කරන පරිශීලකයින් සඳහා එය වඩාත් කැමති විකල්පයකි.
ඔබේ ඉලක්කවලට වඩාත්ම ගැළපෙන ක්රමය තෝරන්න. MEXC පහසුව සහ පාලනය යන දෙකටම සහාය දක්වයි.
GCB TOKEN (GCB) විකුණන ආකාරය
ඔබ මුදල් ලබා ගැනීම, ටෝකන මාරු කිරීම හෝ වෙළඳපොළ ප්රවණතාවලට ප්රතිචාර දැක්වීම වැනි කවරක් කළද, GCB TOKEN විකිණීම සඳහා MEXC බහු ආරක්ෂිත සහ නම්යශීලී විකල්ප සපයයි.
වෙළඳපොළ මිලට ක්ෂණිකව GCB විකුණන්න හෝ ඔබේම සීමා ඇණවුමක් සකසන්න. ඉක්මන් වෙළඳාම් සඳහා හෝ USDT වැනි Stablecoin බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසුය.
වෙනත් පරිශීලකයින්ට සෘජුවම GCB විකුණා ඔබ කැමති ගෙවීම් ක්රමය හරහා දේශීය මුදල් ලබා ගන්න. MEXC හි භාරකාර ආරක්ෂණය සෑම ගනුදෙනුවක්ම ආරක්ෂිත සහ සත්යාපනය කර ඇති බව සහතික කරයි.
තෝරා ගත් ටෝකන සඳහා, MEXC නිල ලැයිස්තුගත කිරීමට පෙර විකිණීමට ඔබට ඉඩ සලසමින්, පූර්ව-වෙළඳපොළ වෙළඳාම පිරිනමයි. මෙය මුල් හිමිකරුවන්ට මිල සොයා ගැනීම සහ ද්රවශීලතාව සම්බන්ධයෙන් අද්විතීය වාසියක් ලබා දෙයි.
ටෝකන GCB ක් මිලදී ගැනීමෙන් පසු ඔබට කළ හැක්කේ කුමක්ද?
ඔබ ඔබේ ක්රිප්ටෝ මිලදී ගත් පසු, MEXC හි අවස්ථා අසීමිතයි. ඔබට තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපොළ තුළ වෙළඳාම් කිරීමට, අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම ගවේෂණය කිරීමට හෝ සුවිශේෂී ත්යාග උපයා ගැනීමට අවශ්ය වුවද, MEXC ඔබේ ක්රිප්ටෝ අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පුළුල් පරාසයක විශේෂාංග සපයයි.
ඔබට අවශ්ය සියලු MEXC විශේෂාංග ඉහළම මට්ටමේ ආරක්ෂාවකින් සහ 24/7 සහායෙන් බලගැන්වී ඇත. නවතම GCB TOKEN (GCB) මිල ගවේෂණය කරන්න, ඉදිරි GCB TOKEN මිල පුරෝකථන පරීක්ෂා කරන්න, හෝ එහි GCB ඓතිහාසික කාර්ය සාධනයට අදම පිවිසෙන්න!
ආයෝජනය කිරීමට පෙර ඔබ දැන ගත යුතු ක්රිප්ටෝ වත්කම් අවදානම්
ක්රිප්ටෝ වත්කම්වල ආයෝජනය කිරීම ඉහළ විභව ප්රතිලාභ ලබා දිය හැකි නමුත්, එය සැලකිය යුතු අවදානම් ද ගෙන එයි. GCB TOKEN හෝ වෙනත් ඕනෑම ක්රිප්ටෝ මුදල් වර්ගයක් මිලදී ගැනීමට පෙර මෙම අවදානම් තේරුම් ගැනීම වැදගත් වේ.
සලකා බැලිය යුතු ප්රධාන වෙළඳ අවදානම්:
- අස්ථාවරත්වය
- ඔබේ ආයෝජන වටිනාකමට බලපාමින්, ක්රිප්ටෝ මිල ගණන් කෙටි කාලයක් තුළ තියුණු ලෙස උච්ඡාවචනය විය හැකිය.
- නියාමන අවිනිශ්චිතතාව
- රජයේ රෙගුලාසිවල වෙනස්කම් හෝ ආයෝජක ආරක්ෂණ නොමැතිකම ප්රවේශයට සහ නීත්යනුකූලභාවයට බලපෑ හැකිය.
- ද්රවශීලතා අවදානම
- ස්ථාවර මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම අපහසු කරමින්, සමහර ටෝකනවල අඩු වෙළඳ පරිමාවක් තිබිය හැකිය.
- සංකීර්ණත්වය
- විශේෂයෙන් ආරම්භකයින් සඳහා, ක්රිප්ටෝ පද්ධති තේරුම් ගැනීමට අපහසු විය හැකි අතර, එය දුර්වල තීරණ ගැනීමට හේතු විය හැකිය.
- වංචා සහ යථාර්ථවාදී නොවන හිමිකම් පෑම්
- සහතික කිරීම්, ව්යාජ දීමනා හෝ සත්ය වීමට නොහැකි තරම් හොඳ යැයි හැඟෙන දීමනා පිළිබඳව සැම විටම ප්රවේශම් වන්න.
- මධ්යගත කිරීමේ අවදානම
- තනි වත්කමක් හෝ කාණ්ඩයක් මත අධික ලෙස විශ්වාසය තැබීමෙන් ඔබට වැඩියෙන් අලාභ සිදු විය හැකිය.
GCB TOKEN හි ආයෝජනය කිරීමට පෙර, ඔබේම පර්යේෂණ (DYOR) කිරීමට සහ ව්යාපෘතිය සහ වෙළඳපොළ තත්ත්වය යන දෙකම තේරුම් ගැනීමට වග බලා ගන්න. දැනුවත් තීරණ වඩා හොඳ ප්රතිඵලවලට මඟ පාදයි. MEXC හි Crypto Pulse හිදී දැන් වැඩි විස්තර දැන ගන්න සහ අදම GCB TOKEN (GCB) > මිල පරීක්ෂා කරන්න!