Токеномика ZoomSwap (ZM)

Токеномика ZoomSwap (ZM)

Откройте для себя ключевую информацию о ZoomSwap (ZM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZoomSwap (ZM)

ZoomSwap is a cross-chain infrastructure project that builds liquidity for layer-one blockchains, AMMs and partnering projects. Launching on IoTeX, there is an exciting opportunity for farmers to earn ZOOM and other project tokens.

Официальный сайт:
https://zoomswap.io/

Токеномика и анализ цен ZoomSwap (ZM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZoomSwap (ZM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,49
$ 0,49$ 0,49
Общее предложение:
$ 39,11M
$ 39,11M$ 39,11M
Оборотное предложение:
$ 404,00
$ 404,00$ 404,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 47,40K
$ 47,40K$ 47,40K
Исторический максимум:
$ 0,897395
$ 0,897395$ 0,897395
Исторический минимум:
$ 0,00110974
$ 0,00110974$ 0,00110974
Текущая цена:
$ 0,00121192
$ 0,00121192$ 0,00121192

Токеномика ZoomSwap (ZM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZoomSwap (ZM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZM, изучите текущую цену ZM!

Прогноз цены ZM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.