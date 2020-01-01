Токеномика ZoomSwap (ZM) Откройте для себя ключевую информацию о ZoomSwap (ZM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZoomSwap (ZM) ZoomSwap is a cross-chain infrastructure project that builds liquidity for layer-one blockchains, AMMs and partnering projects. Launching on IoTeX, there is an exciting opportunity for farmers to earn ZOOM and other project tokens. Официальный сайт: https://zoomswap.io/ Купить ZM сейчас!

Токеномика и анализ цен ZoomSwap (ZM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZoomSwap (ZM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 Общее предложение: $ 39,11M $ 39,11M $ 39,11M Оборотное предложение: $ 404,00 $ 404,00 $ 404,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,40K $ 47,40K $ 47,40K Исторический максимум: $ 0,897395 $ 0,897395 $ 0,897395 Исторический минимум: $ 0,00110974 $ 0,00110974 $ 0,00110974 Текущая цена: $ 0,00121192 $ 0,00121192 $ 0,00121192 Узнайте больше о цене ZoomSwap (ZM)

Токеномика ZoomSwap (ZM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZoomSwap (ZM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZM, изучите текущую цену ZM!

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