Токеномика ZKGPT (ZKGPT) Откройте для себя ключевую информацию о ZKGPT (ZKGPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZKGPT (ZKGPT) ZKGPT is a Web3 search engine that integrates AI-driven language models with blockchain data to simplify navigation and analysis of decentralized platforms. It operates without traditional logins, allowing private interaction with features such as smart contract assessments, token data insights, and AI-driven content generation. Users who hold the $ZKGPT token gain access to additional tools, including advanced AI agents and governance participation. By providing a single interface for contract auditing, token analytics, and decentralized applications, ZKGPT aims to streamline the Web3 experience for a range of users, from beginners to experienced developers. Официальный сайт: https://info.zkgpt.io Whitepaper: https://docs.zkgpt.io Купить ZKGPT сейчас!

Токеномика и анализ цен ZKGPT (ZKGPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZKGPT (ZKGPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,10K $ 18,10K $ 18,10K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,10K $ 18,10K $ 18,10K Исторический максимум: $ 0,00414383 $ 0,00414383 $ 0,00414383 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ZKGPT (ZKGPT)

Токеномика ZKGPT (ZKGPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZKGPT (ZKGPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZKGPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZKGPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZKGPT, изучите текущую цену ZKGPT!

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