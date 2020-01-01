Токеномика ZENZO (ZNZ) Откройте для себя ключевую информацию о ZENZO (ZNZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZENZO (ZNZ) ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io. Официальный сайт: http://www.zenzo.io Купить ZNZ сейчас!

Токеномика и анализ цен ZENZO (ZNZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZENZO (ZNZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17.29K $ 17.29K $ 17.29K Общее предложение: $ 83.00M $ 83.00M $ 83.00M Оборотное предложение: $ 28.61M $ 28.61M $ 28.61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50.17K $ 50.17K $ 50.17K Исторический максимум: $ 3.34 $ 3.34 $ 3.34 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.0006045 $ 0.0006045 $ 0.0006045 Узнайте больше о цене ZENZO (ZNZ)

Токеномика ZENZO (ZNZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZENZO (ZNZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZNZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZNZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZNZ, изучите текущую цену ZNZ!

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