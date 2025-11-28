Что такое USDZ

Токеномика и анализ цен Zedxion USDZ (USDZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zedxion USDZ (USDZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M Общее предложение: $ 87.00B $ 87.00B $ 87.00B Оборотное предложение: $ 8.74M $ 8.74M $ 8.74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 56.43B $ 56.43B $ 56.43B Исторический максимум: $ 2.75 $ 2.75 $ 2.75 Исторический минимум: $ 0.072763 $ 0.072763 $ 0.072763 Текущая цена: $ 0.648668 $ 0.648668 $ 0.648668 Узнайте больше о цене Zedxion USDZ (USDZ) Купить USDZ сейчас!

Информация о Zedxion USDZ (USDZ) Официальный сайт: https://www.zedxion.io/en_US/ Whitepaper: https://futures.zedxion.io/en_US/cms/WHITE%20PAPER

Токеномика Zedxion USDZ (USDZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zedxion USDZ (USDZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDZ, изучите текущую цену USDZ!

Прогноз цены USDZ Хотите узнать, куда может двигаться USDZ? Наша страница прогноза цены USDZ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена USDZ прямо сейчас!

