Токеномика ZambesiGold (ZGD) Откройте для себя ключевую информацию о ZambesiGold (ZGD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZambesiGold (ZGD) Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. Официальный сайт: https://www.zambesigold.co.za/ Купить ZGD сейчас!

Токеномика и анализ цен ZambesiGold (ZGD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZambesiGold (ZGD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M Общее предложение: $ 177,00M $ 177,00M $ 177,00M Оборотное предложение: $ 41,90M $ 41,90M $ 41,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,23M $ 15,23M $ 15,23M Исторический максимум: $ 2,5 $ 2,5 $ 2,5 Исторический минимум: $ 0,01801056 $ 0,01801056 $ 0,01801056 Текущая цена: $ 0,086018 $ 0,086018 $ 0,086018 Узнайте больше о цене ZambesiGold (ZGD)

Токеномика ZambesiGold (ZGD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZambesiGold (ZGD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZGD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZGD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZGD, изучите текущую цену ZGD!

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