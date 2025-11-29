Что такое YOURAI

Токеномика YOUR AI (YOURAI) Откройте для себя ключевую информацию о YOUR AI (YOURAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен YOUR AI (YOURAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YOUR AI (YOURAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,17K $ 14,17K $ 14,17K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 46,10M $ 46,10M $ 46,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 307,33K $ 307,33K $ 307,33K Исторический максимум: $ 0,53518 $ 0,53518 $ 0,53518 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00030733 $ 0,00030733 $ 0,00030733 Узнайте больше о цене YOUR AI (YOURAI) Купить YOURAI сейчас!

Информация о YOUR AI (YOURAI) Официальный сайт: https://your.io/token Whitepaper: https://info.your.io

Токеномика YOUR AI (YOURAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YOUR AI (YOURAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YOURAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YOURAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YOURAI, изучите текущую цену YOURAI!

Прогноз цены YOURAI Хотите узнать, куда может двигаться YOURAI? Наша страница прогноза цены YOURAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YOURAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!