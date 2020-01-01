Токеномика Yield Optimizer BTC (YOBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Yield Optimizer BTC (YOBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yield Optimizer BTC (YOBTC) Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time. Официальный сайт: https://yo.xyz Whitepaper: https://yo.xyz/whitepaper Купить YOBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Yield Optimizer BTC (YOBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yield Optimizer BTC (YOBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 589,65K $ 589,65K $ 589,65K Общее предложение: $ 5,46 $ 5,46 $ 5,46 Оборотное предложение: $ 5,46 $ 5,46 $ 5,46 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 589,65K $ 589,65K $ 589,65K Исторический максимум: $ 914 351 589 839 370 $ 914 351 589 839 370 $ 914 351 589 839 370 Исторический минимум: $ 86 670 $ 86 670 $ 86 670 Текущая цена: $ 107 902 $ 107 902 $ 107 902 Узнайте больше о цене Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Токеномика Yield Optimizer BTC (YOBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yield Optimizer BTC (YOBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YOBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YOBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YOBTC, изучите текущую цену YOBTC!

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