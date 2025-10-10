Токеномика YAKUZAI (VYBE) Откройте для себя ключевую информацию о YAKUZAI (VYBE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен YAKUZAI (VYBE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YAKUZAI (VYBE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,67K $ 46,67K $ 46,67K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,67K $ 46,67K $ 46,67K Исторический максимум: $ 0,00010462 $ 0,00010462 $ 0,00010462 Исторический минимум: $ 0,00004522 $ 0,00004522 $ 0,00004522 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене YAKUZAI (VYBE) Купить VYBE сейчас!

Информация о YAKUZAI (VYBE) YAKUZAI is a Solana-native cultural hedge fund deploying Network Alchemy to identify future-defining projects across AI, fashion, music, and digital culture. Powered by $VYBE, we invest in aesthetic signals and emerging trends before they reach mainstream markets. Our dual-engine model combines early-stage crypto investments with in-house cultural ventures. $VYBE tokenizes this cultural capital, offering exposure to our curated portfolio of pre-viral innovations and creative platforms reshaping the Internet Capital Markets era. YAKUZAI is a Solana-native cultural hedge fund deploying Network Alchemy to identify future-defining projects across AI, fashion, music, and digital culture. Powered by $VYBE, we invest in aesthetic signals and emerging trends before they reach mainstream markets. Our dual-engine model combines early-stage crypto investments with in-house cultural ventures. $VYBE tokenizes this cultural capital, offering exposure to our curated portfolio of pre-viral innovations and creative platforms reshaping the Internet Capital Markets era. Официальный сайт: https://www.yakuzai.ai/

Токеномика YAKUZAI (VYBE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YAKUZAI (VYBE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VYBE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VYBE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VYBE, изучите текущую цену VYBE!

Прогноз цены VYBE Хотите узнать, куда может двигаться VYBE? Наша страница прогноза цены VYBE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VYBE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!