Токеномика YAKUZAI (VYBE)

Откройте для себя ключевую информацию о YAKUZAI (VYBE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:42:10 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен YAKUZAI (VYBE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене YAKUZAI (VYBE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 46,67K
$ 46,67K
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 46,67K
$ 46,67K
Исторический максимум:
$ 0,00010462
$ 0,00010462
Исторический минимум:
$ 0,00004522
$ 0,00004522
Текущая цена:
$ 0
$ 0

Информация о YAKUZAI (VYBE)

YAKUZAI is a Solana-native cultural hedge fund deploying Network Alchemy to identify future-defining projects across AI, fashion, music, and digital culture. Powered by $VYBE, we invest in aesthetic signals and emerging trends before they reach mainstream markets. Our dual-engine model combines early-stage crypto investments with in-house cultural ventures. $VYBE tokenizes this cultural capital, offering exposure to our curated portfolio of pre-viral innovations and creative platforms reshaping the Internet Capital Markets era.

Официальный сайт:
https://www.yakuzai.ai/

Токеномика YAKUZAI (VYBE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики YAKUZAI (VYBE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VYBE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VYBE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VYBE, изучите текущую цену VYBE!

