Токеномика xWIN Finance (XWIN) Откройте для себя ключевую информацию о xWIN Finance (XWIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о xWIN Finance (XWIN) xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits. Официальный сайт: https://xwin.finance/ Купить XWIN сейчас!

Токеномика и анализ цен xWIN Finance (XWIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене xWIN Finance (XWIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 215,70K $ 215,70K $ 215,70K Общее предложение: $ 61,00M $ 61,00M $ 61,00M Оборотное предложение: $ 13,87M $ 13,87M $ 13,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 948,82K $ 948,82K $ 948,82K Исторический максимум: $ 10,61 $ 10,61 $ 10,61 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01555434 $ 0,01555434 $ 0,01555434 Узнайте больше о цене xWIN Finance (XWIN)

Токеномика xWIN Finance (XWIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики xWIN Finance (XWIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XWIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XWIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XWIN, изучите текущую цену XWIN!

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