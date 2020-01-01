Токеномика Wrapped stASTR (WSTASTR) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped stASTR (WSTASTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped stASTR (WSTASTR) Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering High APR** from dApp Staking

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Токеномика и анализ цен Wrapped stASTR (WSTASTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped stASTR (WSTASTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,31M $ 3,31M $ 3,31M Общее предложение: $ 137,82M $ 137,82M $ 137,82M Оборотное предложение: $ 137,82M $ 137,82M $ 137,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,31M $ 3,31M $ 3,31M Исторический максимум: $ 0,03544925 $ 0,03544925 $ 0,03544925 Исторический минимум: $ 0,021347 $ 0,021347 $ 0,021347 Текущая цена: $ 0,02399106 $ 0,02399106 $ 0,02399106 Узнайте больше о цене Wrapped stASTR (WSTASTR)

Токеномика Wrapped stASTR (WSTASTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped stASTR (WSTASTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WSTASTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WSTASTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSTASTR, изучите текущую цену WSTASTR!

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