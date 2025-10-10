Токеномика Wrapped gBera (WGBERA)

Токеномика Wrapped gBera (WGBERA)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped gBera (WGBERA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:08:52 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Wrapped gBera (WGBERA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped gBera (WGBERA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,83M
$ 11,83M
Общее предложение:
$ 4,57M
$ 4,57M
Оборотное предложение:
$ 4,57M
$ 4,57M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,83M
$ 11,83M
Исторический максимум:
$ 8,81
$ 8,81
Исторический минимум:
$ 1,45
$ 1,45
Текущая цена:
$ 2,59
$ 2,59

Информация о Wrapped gBera (WGBERA)

Официальный сайт:
https://app.smilee.finance/gbera

Токеномика Wrapped gBera (WGBERA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped gBera (WGBERA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WGBERA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WGBERA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WGBERA, изучите текущую цену WGBERA!

Прогноз цены WGBERA

Хотите узнать, куда может двигаться WGBERA? Наша страница прогноза цены WGBERA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

