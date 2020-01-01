Токеномика Wrapped Energi (WNRG)

Токеномика Wrapped Energi (WNRG)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped Energi (WNRG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wrapped Energi (WNRG)

Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.

Официальный сайт:
https://www.energi.world/

Токеномика и анализ цен Wrapped Energi (WNRG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped Energi (WNRG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 561,51K
$ 561,51K$ 561,51K
Общее предложение:
$ 13,16M
$ 13,16M$ 13,16M
Оборотное предложение:
$ 13,15M
$ 13,15M$ 13,15M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 561,81K
$ 561,81K$ 561,81K
Исторический максимум:
$ 1,57
$ 1,57$ 1,57
Исторический минимум:
$ 0,02340507
$ 0,02340507$ 0,02340507
Текущая цена:
$ 0,04267122
$ 0,04267122$ 0,04267122

Токеномика Wrapped Energi (WNRG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped Energi (WNRG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WNRG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WNRG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WNRG, изучите текущую цену WNRG!

Прогноз цены WNRG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.