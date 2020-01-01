Токеномика Wrapped Energi (WNRG) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped Energi (WNRG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped Energi (WNRG) Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future. Официальный сайт: https://www.energi.world/ Купить WNRG сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped Energi (WNRG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped Energi (WNRG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 561,51K $ 561,51K $ 561,51K Общее предложение: $ 13,16M $ 13,16M $ 13,16M Оборотное предложение: $ 13,15M $ 13,15M $ 13,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 561,81K $ 561,81K $ 561,81K Исторический максимум: $ 1,57 $ 1,57 $ 1,57 Исторический минимум: $ 0,02340507 $ 0,02340507 $ 0,02340507 Текущая цена: $ 0,04267122 $ 0,04267122 $ 0,04267122 Узнайте больше о цене Wrapped Energi (WNRG)

Токеномика Wrapped Energi (WNRG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped Energi (WNRG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WNRG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WNRG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WNRG, изучите текущую цену WNRG!

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