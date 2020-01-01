Токеномика Wrapped Beacon ETH (WBETH) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped Beacon ETH (WBETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped Beacon ETH (WBETH) WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees. Официальный сайт: https://www.binance.com/en/wbeth Купить WBETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped Beacon ETH (WBETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped Beacon ETH (WBETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 188,80M $ 188,80M $ 188,80M Общее предложение: $ 70,94K $ 70,94K $ 70,94K Оборотное предложение: $ 70,94K $ 70,94K $ 70,94K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 188,80M $ 188,80M $ 188,80M Исторический максимум: $ 4 317,06 $ 4 317,06 $ 4 317,06 Исторический минимум: $ 1 501,6 $ 1 501,6 $ 1 501,6 Текущая цена: $ 2 661,46 $ 2 661,46 $ 2 661,46 Узнайте больше о цене Wrapped Beacon ETH (WBETH)

Токеномика Wrapped Beacon ETH (WBETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped Beacon ETH (WBETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WBETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WBETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBETH, изучите текущую цену WBETH!

Прогноз цены WBETH Хотите узнать, куда может двигаться WBETH? Наша страница прогноза цены WBETH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WBETH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!