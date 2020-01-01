Токеномика wenlambo (WENLAMBO)
Информация о wenlambo (WENLAMBO)
WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment.
Токеномика и анализ цен wenlambo (WENLAMBO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене wenlambo (WENLAMBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика wenlambo (WENLAMBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики wenlambo (WENLAMBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов WENLAMBO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов WENLAMBO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WENLAMBO, изучите текущую цену WENLAMBO!
Прогноз цены WENLAMBO
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