Токеномика wenlambo (WENLAMBO) Откройте для себя ключевую информацию о wenlambo (WENLAMBO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о wenlambo (WENLAMBO) WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment. Официальный сайт: https://wenlambo.vip/ Купить WENLAMBO сейчас!

Токеномика и анализ цен wenlambo (WENLAMBO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене wenlambo (WENLAMBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6.50K $ 6.50K $ 6.50K Общее предложение: $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M Оборотное предложение: $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6.50K $ 6.50K $ 6.50K Исторический максимум: $ 0.00595434 $ 0.00595434 $ 0.00595434 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене wenlambo (WENLAMBO)

Токеномика wenlambo (WENLAMBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики wenlambo (WENLAMBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WENLAMBO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WENLAMBO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WENLAMBO, изучите текущую цену WENLAMBO!

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